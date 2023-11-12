Кейт Миддлтон показала, как соединить изысканное черное платье с королевским жемчужным ожерельем (фото)

Кейт Миддлтон соединила черное платье с жемчужным ожерельем королевы Елизаветы II

Принцесса Уэльская почтила память усопшей королевы, посетив Фестиваль памяти в лондонском Королевском Альберт-Холле.

Женщина надела длинное черное классическое платье от бренда Emilia Wickstead, которое она впервые засветила на встрече для высокопоставленных гостей в 2022 году.

Также не могло обойтись без украшений. По этому случаю Кейт выбрала жемчужные бусы и соответствующие серьги, принадлежавшие ее Величеству, вместе с брошью 1-го драгунского полка королевы, в который она была назначена главнокомандующим в августе 2023 года.

Стоит отметить, что ее образ выглядит очень сдержанным и уместным, ведь сочетает в себе только классические цвета, которые очень символичны и дополняют простое платье траурного цвета.

Кейт Миддлтон надела ожерелье Елизаветы II (фото: instagram.com/katemiddletonprincessofwales)

Она была в компании принца Уильяма вместе с королем Чарльзом, королевой Камиллой, принцессой Анной и другими членами королевской семьи, которые украсили свои образы красными маками.

Миддлтон выступила с речью, отдавая дань памяти погибшим в битве за Атлантику.

Как прошел вечер памяти

Члены королевской семьи просмотрели выступление оркестра Королевской морской пехоты и присоединились к остальным гостям, чтобы спеть "Дорогой Господи и отец человечества" после того, как книгу памяти, содержащую имена британских погибших на войне, вынесли в центр зала.

После этого вживую зазвучал латиноамериканский гимн "Pie Jesu". Фестиваль завершился пением зрителей God Save The King.

Кейт Миддлтон надела ожерелье Елизаветы II (фото: instagram.com/katemiddletonprincessofwales)