Кейт Миддлтон в камуфляже "оседлала" броневик Jackal-2 и научилась управлять дроном (видео)

Уэльская принцесса умеет удивлять, например, женщина показала, как ловко управляет бронированной машиной, при этом она одела полное камуфляжное снаряжение, во время визита в кавалерию которой она управляет.

О том, при каких обстоятельствах супруга принца Уильяма руководила бронетехникой в необычном для нее образе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube видео.

Кейт Миддлтон в камуфляже управляет бронированной машиной

Летом принцесса была назначена главнокомандующей 1-й драгунской гвардии королевы, куда и прибыла впервые. Но не просто так. Ведь во время встречи с гвардейцами королевская особа имела достаточно задач.

Но ни одна из них не сравнится с тем, что Миддлтон управляла настоящей боевой техникой. Конечно, с помощью командира полка. Однако с управлением у жены Уильяма не возникло никаких проблем. Скорее, она получила от этого полное удовольствие и интересный опыт.

Кроме того, что принцесса "оседлала" броневик Jackal-2, она еще и научилась управлять дроном. А это нелегкое дело, поскольку дрон военный и имеет определенные особенности управления. Но многодетная мать следовала подсказкам гвардейцев, потому у нее все получилось.

Скриншоты

Миддлтон внимательно слушала своих инструкторов, а также многое спрашивала, это можно увидеть на видео, ведь она очень сосредоточена и внимательна. И делает только те движения, которые уместны и безопасны, к тому же, под контролем профессионалов.

"Я думаю, что ей понравилось, и все солдаты и офицеры получили удовольствие от встречи с ней", - сказал подполковник и командир полка Крис Кирстед.

Также следует сказать, что в камуфляже невестка короля проходила довольно долгое время и даже успела его украсить брошью в форме красного мака. Что очень символично, ведь это символ памяти военнослужащих, погибших на войне.

Но в самом камуфляже представительница королевской семьи появляется уже не в первый раз, поэтому такие образы не являются необычными для Кейт.

Кейт Миддлтон управляет бронитехникой и дроном (фото: Getty images)