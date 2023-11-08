Кейт Миддлтон в стильном наряде дебютировала в новом титуле от короля Чарльза III

Кейт всегда приковывает внимание к своим нарядам, ведь у нее есть свой стиль, которому она следует и задает тренды. Но и любит возвращаться ко временам принцессы Дианы и брать за основу ее обиды.

О том, в каком наряде королевское лицо посетило драгунскую гвардию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на People.

Кейт Миддлтон в изысканном наряде дебютировала в новом титуле

Принцесса Уэльская дебютировала в качестве главнокомандующего 1-й королевской драгунской гвардией, посетив полк. Следует напомнить, что летом король Чарльз III назначил свою невестку на новую королевскую должность и одновременно она стала главнокомандующим военно-воздушными силами флота и почетным королевским командором авиации Королевских ВВС Коннингсби.

Для королевского визита жена Уильяма выбрала черный классический гольф с воротничком, темные брюки, а также свой любимый твидовый пиджак, украшенный пуговицами.

Кейт Миддлтон поразила новым образом (фото:Getty images)

Кстати любовь Миддлтон к твидовым пиджакам безгранична, ведь в ее коллекции хватает разных цветов и фасонов, что при случае демонстрирует принцесса.

Кейт дополнила свой образ брошью в виде красного мака. Этот символ используется с далекого 1921 года для памяти военнослужащих, погибших на войне, а члены королевской семьи носят аксессуар в ноябре, когда приближается День памяти.

Как проходила встреча

Женщина встретилась с семьями персонала QDG, чтобы услышать их опыт, в частности узнать о социальной поддержке, которую они получают, а также почтить память погибших.

В задачи принцессы входило вручить некоторые награды, в частности, медали за долгую службу и хорошее поведение ряда мужчин и женщин, служащих в полку. Кроме того, следовало позаботиться о повышении талисмана полка, горной пони.

Также у нее была возможность одеть камуфляж и проехаться вместе с гвардейцами на бронированной машине.

Кейт Миддлтон поразила новым образом (фото:Getty images)