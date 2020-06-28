ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кейт Миддлтон планирует занять место королевы: что известно

STYLERПерсоны    28.06.2020 - 07:00
Кейт Миддлтон планирует занять место королевы: что известно
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Миддлтон просчитала все наперед

У Кейт Миддлтон есть внутренний стержень, который помогает ей работать в необходимом ритме. Герцогиня всегда слушает старших и не нарушает традиций. А поэтому у нее есть все шансы занять королевское место. Об этом информирует журнал "People".

"Без Меган и Гарри на Кейт и Уильяма свалится феноменальный объем работы, с которым никто из старшего поколения не справится. Все давление сейчас оказывается на них двоих. Конечно же, Кейт будут обижать слова о том, что ей тяжело. Я понимаю, почему она воспринимает это как полное искажение истины", - сообщает источник.

Кейт сделает все, что в ее силах, потому что она из тех, кто может взять на себя всю ответственность. Поэтому ее считают примером для подражания не только в Соединенном Королевстве, но и во всем мире.

Миддлтон вполне может стать королевой, ведь ее характер подкупает. Герцогиня умеет выражать свои чувства и эмоции открыто. Из внешнего - всегда выглядит опрятно, следит за осанкой и следует дресс-коду.

"Думаю, больше всего давления связано с ее имиджем - нужно убедиться, что она носит правильные бренды, одевает своих детей в недорогую одежду, особенно в эти времена. Дьявол кроется в деталях", - отметила эксперт.

К слову, Кейт и Уильям активно учат своих малышей этикету. Также герцоги Кембриджские нередко ходят с детьми на различные выставки, знакомят их с историей и искусством.

Мы писали, какие любимые блюда у герцогини Кембриджской.

Ранее стало известно, почему принц Уильям не хотел жениться на Кейт Миддлтон.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Кейт Миддлтон
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь