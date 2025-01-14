Кейт Миддлтон озвучила честные подробности лечения рака: "Есть долгосрочные побочные эффекты"

Что сказала избранница принца Уильяма

Поговорить о личном принцесса Уэльская решилась во время визита в Королевскую больницу Марсден в Лондоне, где она проходила лечение. Это ее первый самостоятельный выход в люди после перерыва с конца прошлого года.

Так, Миддлтон поблагодарила медиков за их усердную работу, заботу, а также поддержку во время лечения.

"Заходить сюда через главный вход после стольких тихих и частных визитов на самом деле приятно", - призналась Кейт, когда заходила в медицинское учреждение.

Она встретилась с пациентом, который начал курс химиотерапии, и на этом фоне герцогиня озвучила свои мысли относительно важности моральной поддержки в этот период.

"Лечение действительно настолько разное, что по-разному влияет на семьи", - сказала избранница принца Уильяма.

Кейт добавила, что химиотерапия имеет долгосрочные побочные эффекты, которые иногда остаются без внимания, однако важно их учитывать.

Также Миддлтон откровенно поделилась своим личным опытом лечения:

"Я стараюсь делать все возможное. Вам кажется, что лечение закончилось, но стоит продолжать ежедневные задачи - это все еще настоящий вызов. И понимание того, что, как пациент, ты сталкиваешься с побочными эффектами, связанными с лечением, но на самом деле есть и более долгосрочные последствия", - объяснила принцесса Уэльская.

Что известно о болезни Кейт Миддлтон

О своем онкологическом заболевании Миддлтон откровенно рассказала в марте прошлого года. После публичного заявления она начала курс химиотерапии. В течение этого времени представительница монархии практически не занималась рабочими вопросами, а сосредоточилась на здоровье.

Однако королевская особа все же время от времени появлялась на публичных важных событиях, например, на Уимблдонском чемпионате и на параде Trooping the Colour. Представитель дворца отмечал, что возвращение Кейт к публичности - это постепенный процесс, и она стремится совместить свою новую роль по поддержке пациентов и их семей.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Миддлтон не слишком активно комментирует тему болезни, так же как и ее муж. Поэтому этот случай стал исключением и позволил поклонникам королевской семьи узнать хоть какие-то детали.

На протяжении всей своей болезни Кейт демонстрировала бодрое настроение, а также время от времени радовала подписчиков в соцсетях своими или семейными кадрами.

Напомним, с онкологией также борется свекор Кейт - король Чарльз III. Недавно стало известно, что он собирается посетить "лагерь смерти" Аушвиц, расположенный в Польше.