Розкрито секрети виховання сина Кейт Міддлтон і Вільяма

Кейт Міддлтон, Вільям і Джордж (колаж РБК-Україна)

Кейт Міддлтон і принц Вільям віддали старшенького на балет

Друг сім'ї Кейт Міддлтон і принца Вільяма розповів про характер їх старшого сина Джорджа, якому нещодавно виповнилося 6 років, а також про те, які методи виховання використовують батьки маленького спадкоємця престолу.

Старший син герцогів Кембриджських, говорить виданню People близький друг сім'ї, який побажав залишитися анонімним, росте дуже веселим. Джордж - "спритна і допитлива" дитина.

Принц Джордж (фото: Getty Images)

Він також додав, що хлопчик, як і властиво його віку, "сповнений бобів" - веселий і часто має нестерпним характером.

Що стосується розваг, маленький принц воліє дивитися мультфільми, обожнює "Лего" та ігри на свіжому повітрі. У школі, яку він відвідує, крім класичних навчальних дисциплін, Джордж із задоволенням займається балетом.

Принц Джордж (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Крім того, Кейт Міддлтон завжди намагається робити все, щоб її син проводив вдома якомога менше часу. Та й взагалі, стверджує інсайдер, герцогиня не заохочує домосідство своїх дітей. Кейт вважає, що рухливі ігри на свіжому повітрі в будь-яку погоду не тільки корисні для здоров'я, але і "розвивають творче мислення і роблять людину більш вільною".

Раніше ми писали про те, що Меган Маркл порушила вікові правила, вітаючи сина Кейт Міддлтон.