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У Кейт Миддлтон диагностировали рак: заявление принцессы Уэльской (видео)

Миддлтон раскрыла свой диагноз (фото: Getty images)
Автор: Полина Иваненко

Кейт Миддлтон сделала официальное заявление о своем состоянии на фоне слухов, которые появились после того, как она перенесла операцию. Как оказалось, у принцессы Уэльской диагностировали рак.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое появилось на официальной странице принца и принцессы Уэльских в соцсети X (ранее Twitter).

У Кейт Миддлтон рак

Так, принцесса заявила, что она уже проходит курс химиотерапии. Также она не стала скрывать, что диагноз стал для нее "огромным потрясением".

Миддлтон и ее супруг, принц Уильям, делают все, что могут, чтобы "осмыслить и справиться с этим". После операции, которую она перенесла, ей понадобилось время, чтобы восстановиться и начать лечение от рака.

Но куда важнее то, отметила Миддлтон, что ее семье было нужно время, чтобы объснить о случившемся детям - Джорджу, Шарлотте и Луи.

"Я им сказала, что здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредоточиваясь на том, что поможет мне излечиться разумом, телом и духом", - отметила она.

 

Что известно о состоянии Миддлтон

Напомним, в январе этого года принцесса Уэльская перенесла операцию. Она лежала в одной из клиник Лондона. И в Кенсингтонском дворце заявляли, что операция была плановой и прошла успешно.

Также утверждалось, что Миддлтон требовалось хирургическое вмешательство в брюшной полости.

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Кейт МиддлтонКоролевская семья