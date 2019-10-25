Кейт Міддлтон з дітьми помітили в супермаркеті: скуповувалися до Хелловіну (фото)

Кейт Міддлтон і принц Вільям нещодавно повернулися з п'ятиденного турне по Пакистану. І тепер багатодітна родина герцогів Кембриджських вирішила зайнятися підготовкою до Хелловіну.

Так, нещодавно Кейт помітили в звичайному супермаркеті, в якому вона купувала святкові вбрання для Джорджа, Шарлотти та Луї, а також інші атрибути свята. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Герцогиня зайшла в один з маркерів мережі Сейнсбері (Sainsbury's) близько 11 ранку в четвер, 24 жовтня, у місті Хардвік (графство Кембріджшир). Скромна Кейт була одягнена повсякденно - у чорні брюки і сорочку поло такого ж кольору.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми (фото: instagram.com)

У дітей зараз канікули і сім'я вирушила в заміську резиденцію Анмер-хол.

Кейт прийшла в супермаркет зі старшими дітьми - 6-річним Джорджем і 4-річною Шарлоттою. Королівське сімейство супроводжував охоронець.

Кейт Міддлтон помітили в супермаркеті (фото: instagram.com)

"Я не бачила, що вона насправді купила. Але Кейт питала своїх дітей, що вони збираються зробити на Хелловін", - розповіла очевидиця.