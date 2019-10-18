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Кейт Міддлтон і принц Вільям мало не загинули в Пакистані

STYLERЖиття    18.10.2019 - 10:13
Кейт Міддлтон і принц Вільям мало не загинули в Пакистані
Кейт Міддлтон і принц Вільям на літаку потрапили в потужний шторм в Пакистані (Фото: dailymail.co.uk / колаж РБК-Україна)

Герцоги Кембриджські через сильний шторм зазнали в небі Пакистану "американські гірки"

Літак ВПС Voyager Airbus А330, в якому летіли герцог і герцогиня Кембриджські Кейт Міддлтон і принц Вільям, не зміг приземлитися в аеропортах Ісламабада в Пакистані через потужний шторм, і змушений був повернутися до Лахору ввечері 17 жовтня. Про це передає Daily Mail.

Пілот двічі безуспішно намагався посадити повітряний лайнер в двох різних аеропортах, але через небезпечні блискавки та турбулентнвсть з міркувань безпеки спрямував лайнер назад.

Кейт Міддлтон і принц Вільям мало не загинули в Пакистані

Літак, на якому летіли принц Вільям і Кейт Міддлтон, не зміг приземлитися в Ісламабаді в Пакистані (Фото: Andrew Parsons / dailymail.co.uk)

Принц Вільям пожартував з приводу НП в небі, сам перевірив літак і нагадав журналістам про свій досвід пілотування (герцог був льотчиком санітарної авіації): "Я літав!"

За словами британського королівського кореспондента Ребеки Інгліш, яка подорожувала разом з іншими представниками преси, "мало хто з нас відчували настільки сильну турбулентність"

Кейт Міддлтон і принц Вільям мало не загинули в Пакистані

Принц Вільям і Кейт Міддлтон в Пакистані (Фото: splashnews.com)

"Пілот кружляв протягом години, але блискавка - і турбулентність - були настільки жахливими, що нам довелося летіти назад", - написала в Twitter Інгліш, яка перебувала на борту літака.

Так, журналістам через непросту ситуацію в небі було не до жартів.

Літак знаходився в повітрі більше двох годин. Як зазначив один з пасажирів, шторм в небі нагадав йому американські гірки.

"Якщо чесно... це було щось найбільш нервове, що я коли-небудь відчував у літаку", - поділився враженнями королівський кореспондент ITV Кріс Шип.

Як розповів кореспондент Daily Telegraph Бен Фармер, пілот двічі намагався приземлитися: один раз на військовій базі в гарнізонному місті Равалпінді, прилеглому до Ісламабаду, і другий раз у самому Ісламабаді, перш ніж відмовитися від спроби і повернутися в Лахор - на відстань близько 270 кілометрів.

Кейт Міддлтон і принц Вільям мало не загинули в Пакистані

В Пакистані через потужний шторм літак, на якому летіли принц Вільям і Кейт Міддлтон, не зміг приземлитися в Ісламабаді (Фото: Ventusky)

Герцог і герцогиня Кембриджські літали в Пакистані на офіційному літаку Voyager британського уряду, наданому Королівськими ВПС.

Кейт Міддлтон і принц Вільям мало не загинули в Пакистані

Кейт Міддлтон і принц Вільям в горах в Пакистані (фото: АР / twitter.com/kensingtonroyal)

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