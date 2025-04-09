Кэти Перри летит в космос: когда состоится ее историческое путешествие и сколько это стоит?

14 апреля американская поп-звезда Кэти Перри отправится в космос как часть женского экипажа миссии Blue Origin, что станет важным событием в истории космических путешествий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Mirror .

В феврале компания Blue Origin, которой руководит Джефф Безос, объявила, что певица Кэти Перри присоединится к команде из шести человек, которая впервые отправится на миссии New Shepard NS-31.

Мероприятие организовала журналистка Лорен Санчес, жена американского миллиардера Джеффа Безоса.

Кроме Кэти, в экипаж вошли ученая-ракетчица Айша Боу, биоастронавт Аманда Нгуен, соведущая CBS Mornings Гейл Кинг и кинопродюсер Кэрианн Флинн.

Лорен Санчес отметила, что эта миссия "бросит вызов перспективам экипажа Земли" и "создаст длительное влияние, которое будет вдохновлять поколения". Лорен Санчес (фото: instagram.com/laurenwsanchez)

Это будет уже 11-й полет человека для программы New Shepard, которая доставляет клиентов на край космоса.

Стоимость места может колебаться от 157,029 до 235,544 фунтов стерлингов (7,239,037 - 10,858,578 гривен).

Исполнительница и другие пять женщин станут первым космическим экипажем, состоящим исключительно из женщин, с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году, когда она стала первой женщиной, совершившей сольное путешествие в космос.

Полет к линии Кармана продлится 11 минут на ракете New Shepard, и после этого у экипажа будет четыре минуты на наблюдение за Землей через окно космического корабля. Линия Кармана, которая считается границей между атмосферой Земли и космическим пространством, находится на высоте 62 мили (100 км). Таким образом, Кэти и ее коллеги не выйдут в открытый космос.

В недавнем интервью Elle певица выразила свое волнение относительно этого полета и отметила, что посвятит его своей четырехлетней дочери Дейзи, чтобы показать девочкам, что наука может быть "гламурной". Кэти Перри (фото: instagram.com/katyperry)

Она также призналась, что когда получила приглашение на полет, первая мысль, которая пришла ей в голову, была: "Что я надену?".

Кэти добавила, что уже почти 20 лет мечтала о космическом путешествии и исследовала все возможные варианты коммерческих поездок в космос.

Знаменитость поделилась, что не поверила в возможность этого полета, пока не увидела фотографию космической капсулы.

Она также отметила, что передняя часть капсулы получила прозвище "перышко" от ее матери. Кэти Перри (фото: instagram.com/katyperry)

Каждый пассажир New Shepard имеет ограничение на то, что может взять с собой в космос - три фунта (примерно 1,36 кг). Лорен Санчес, Аманда Нгуен, Гейл Кинг и Кэрианн Флинн уже объявили, какие предметы они планируют взять на борт, среди которых фотографии, флаг Аполлона-12 и ракушки из Малайзии.

Перри сказала, что планирует взять с собой что-то из живой природы, чтобы напомнить о важности сохранения Земли, однако она не уточнила, что именно.