Кэти Перри побывала в космосе: все подробности уникального полета (фото, видео)

14 апреля в Техасе успешно приземлилась капсула ракеты New Shepard, которая совершила суборбитальный коммерческий полет с шестью космическими туристками на борту. Среди пассажирок находилась и известная певица Кэти Перри.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Guardian, которое вело прямую трансляцию события.
Вместе с Кэти Перри в суборбитальный полет отправились еще пятеро женщин. В экипаж вошли бывшая сотрудница NASA Аиша Боу, специалистка по биоастронавтике Аманда Нгуен, журналистки Гейл Кинг и Лорен Санчес, а также продюсер фильмов Кэрианн Флинн.
На этот раз мужчин на борту не было - миссия стала первым чисто женским космическим полетом со времен Валентины Терешковой, которая самостоятельно отправилась в космос в 1963 году.
Шестеро участниц стартовали с площадки компании Blue Origin, расположенной в 30 милях к северу от Ван Хорна в Техасе. Их ожидал 11-минутный полет к границе космоса и обратно.
Этот полет стал историческим еще и потому, что впервые женщины отправились в космос с макияжем и прическами.
Перед запуском участницы миссии приняли участие в фотосессии для модного глянца. Специально для путешествия были созданы индивидуальные голубые костюмы, которые разработала Лорен Санчес.
Она подчеркнула: хочет "привнести немного остроты в космос". Одежда создана с учетом удобства для женщин.
"Я не испытывала подобного волнения с момента родов", - поделилась своими эмоциями перед полетом Гейл Кинг.
Поднимаясь в капсулу, каждая из женщин звонила в колокольчик. На борту они пристегнулись ремнями безопасности.
Основатель компании Blue Origin Джеф Безос обратился к экипажу словами: "Вас ждет самый глубокий в жизни опыт". К своей возлюбленной он обратился отдельно: "Когда вернешься, не могу дождаться, чтобы услышать, как это изменило тебя. Я люблю вас всех. Дай Бог!".
Кэти Перри еще до старта сообщила, что собирается петь во время путешествия. Запуск состоялся в 16:33 по киевскому времени. Капсула достигла высоты 80 тысяч футов и перешла на сверхзвуковую скорость.
Примерно через шесть минут ракета начала возвращаться обратно. В момент, когда открылись парашюты, женщины не сдержали эмоций - они закричали.
Зрители встретили посадку аплодисментами. Все участницы чувствовали себя хорошо после возвращения на Землю.
Кэти Перри, как только ступив на поверхность, начала целовать раскаленный песок.
После приземления Аманда Нгуен выступила с речью.
"Ни одна мечта не бывает слишком безумной. Это был самый невероятный опыт в моей жизни - оказаться там, увидеть такую необъятную темноту в космосе и посмотреть на нашу планету сверху", - сказала она.
Кэти Перри побывала в космосе (скриншот)
"Я хочу, чтобы каждый смог почувствовать такое, и что она никогда не забудет этот день", - добавила Хейл Кинг.
Во время возвращения Кэти Перри спела "What a Wonderful World".
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