Кешбек в Україні: як повернути гроші за покупку товару

Кэшбэк в Україні (фото: РБК-Україна)

Послуга кешбек в Україні стає з кожним роком все популярнішою

Кешбек в Україні стає популярною послугою, але не кожен громадянин розуміє, як це працює в реальності. Кешбек - це повернення частини ваших коштів за якусь покупку або оплату послуги. У кожному банку є свій список магазинів або сервісів, які взаємодіють разом. Якщо ви хочете користуватися цим сервісом, уважно вивчите перелік на сайті банківської установи.

"Відсоток повернення коштів - він буває різним – десь встановлюється лише 1% повернення витрачених на купівлю грошей, де ця цифра може досягати навіть 30%", - розповіла виданню "Сегодня" Вадим Бардась, аналітик European Centre Analytical.

Послуга кешбека для банків є способом простимулювати їх клієнтів до використання карт і кредитних лімітів.

Зазначимо, що кешбек накопичується на банківських картах, але у нього є період, до якого гроші потрібно перевести в готівку. Все залежить від банку або магазину.

"В деяких випадках бонуси "згоряють", якщо їх не конвертувати в реальні гроші або в покупки протягом 3-12 місяців", —зазначили у виданні.

Виходить все просто - ви здійснюєте покупки або замовляєте послуги, оплачуючи банківської картою і потім у себе на окремому рахунку бачите "бонуси", які можна зняти у вигляді готівкових грошей, якщо є бажання.

До речі, ви Україні в порівнянні з США і Європою послуга кешбека не так популярна. Але варто відзначити, що за минулий рік нею вже скористалися 3,3 мільйони українців, що в два рази більше, ніж у 2018.