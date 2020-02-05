ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні піднімуть допомогу по безробіттю: кому пощастить

STYLERЖиття    05.02.2020 - 19:33
В Україні піднімуть допомогу по безробіттю: кому пощастить
В Україні зміниться допомогу по безробіттю (фото:РБК-Україна)

В Україні скоро зміниться мінімальний розмір допомоги по безробіттю

В Україні незабаром збільшать допомогу безробітним громадянам. Підвищення виплат відбудеться вже з 1 березня 2020 року. Це рішення прийняло Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги з безробіття буде збільшено з 1630 грн до 1 800 грн, тобто на 170 гривень.

Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 610 грн до 650 грн., тобто на 40 гривень.

Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття схвалив проект бюджету фонду на 2020 рік з доходами 15,8 млрд грн і витратами 15,6 млрд грн.

До речі, в грудні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 338,2 тисяч безробітних, а це на 49,3 тисяч більше, ніж у листопаді 2019 року.

Треба зазначити, що в Україні рівень безробіття залишився одним з найвищих у порівнянні з іншими країнами Європи

В Україні збільшили мінімальні виплати по безробіттю У Мінекономіки пояснили ріст безробіття в Україні
Новини України безработица
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся