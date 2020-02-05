В Україні піднімуть допомогу по безробіттю: кому пощастить

В Україні зміниться допомогу по безробіттю (фото:РБК-Україна)

В Україні скоро зміниться мінімальний розмір допомоги по безробіттю

В Україні незабаром збільшать допомогу безробітним громадянам. Підвищення виплат відбудеться вже з 1 березня 2020 року. Це рішення прийняло Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги з безробіття буде збільшено з 1630 грн до 1 800 грн, тобто на 170 гривень.

Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 610 грн до 650 грн., тобто на 40 гривень.

Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття схвалив проект бюджету фонду на 2020 рік з доходами 15,8 млрд грн і витратами 15,6 млрд грн.

До речі, в грудні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 338,2 тисяч безробітних, а це на 49,3 тисяч більше, ніж у листопаді 2019 року.

Треба зазначити, що в Україні рівень безробіття залишився одним з найвищих у порівнянні з іншими країнами Європи