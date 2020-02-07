ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кэшбэк в Украине: как вернуть деньги за покупку товара

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 07:35
Кэшбэк в Украине: как вернуть деньги за покупку товара
Кэшбэк в Украине (фото: РБК-Украина)

Услуга кэшбэк в Украине становится с каждым годом все популярнее

Кэшбэк в Украине становится популярной услугой, но не каждый гражданин понимает, как это работает в реальности. Кэшбэк - это возвращение части ваших средств за какую-то покупку или оплату услуги. В каждом банке есть свой список магазинов или сервисов, которые взаимодействуют вместе. Если вы хотите пользоваться этим сервисом, внимательно изучите список на сайте банковского учреждения.

"Процент возврата средств, то он бывает разным – где-то устанавливается всего 1% возврата потраченных на покупку денег, где-то эта цифра может достигать даже 30%", - рассказала изданию "Сегодня" Вадим Бардась, аналитик European Analytical Centre.

Услуга кэшбека для банков является способом простимулировать их клиентов к использованию карт и кредитных лимитов.

Отметим, что кэшбэк накапливается на банковских картах, но у него есть период, до которого деньги нужно обналичить. Все зависит от банка или магазина.

"В некоторых случаях бонусы "сгорают", если их не конвертировать в реальные деньги или в покупки в течение 3-12 месяцев", —отметили в издании.

Получается все просто - вы совершаете покупки или заказываете услуги, оплачивая банковской картой и потом у себя на отдельном счету видите "бонусы", которые можно снять в виде наличных денег, если есть желание.

Кстати, вы Украине по сравнению с США и Европой услуга кэшбэка не так популярна. Но стоит отметить, что за прошлый год ею воспользовались уже 3,3 миллиона украинцев, что в два раза больше, чем в 2018.

В Украине будет работать еще одна международная платежная система Как "на глаз" отличить фальшивые 200 гривен от настоящих: видеоинструкция
Новости Украины деньги
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь