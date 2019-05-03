Кесарево вдома і пологи на кухні: 10 цікавих фактів про королівські пологи

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Меган Маркл і принц Гаррі зовсім скоро оголосять про народження малюка

Поки Меган Маркл і принц Гаррі і весь світ разом з ними готуються до народження первістка, ми вирішили розповісти про десять цікавих фактів про королівські пологи. Так, західне видання Standard.co.uk зібрало найцікавіші моменти з історії королівської сім'ї.

1. Домашня хірургія

Королева, а тоді принцеса Єлизавета, з'явилася на світ 21 квітня 1926 року після кесаревого розтину, яке зробили її матері леді Єлизаветі Боуз-Лайон. Цікаво те, що операція проводилася в будинку її бабусі і дідуся у Мейфер, а не в лікарні.

2. Пологи в державній лікарні

Леді Луїза Віндзор, дочка молодшого сина Єлизавети, Едварда, стала першою з онуків королеви, яка народилася в лікарні NHS ( Національна служба охорони здоров'я - державна установа у Великобританії, створена, щоб всі британці могли отримувати безкоштовну медичну допомогу. - Ред.). Її мати Софі, графиня Вессекська була терміново доставлена туди для екстреного кесаревого розтину на восьмому місяці вагітності.

3. Природні пологи

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська народила всіх трьох дітей в ексклюзивному крилі Ліндо природним шляхом, і в разі надзвичайної ситуації під рукою перебувала команда з 23 медичних працівників.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з новонародженою принцесою Шарлоттою (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

4. Пологи на кухні

Герцог Единбурзький ( син короля Греції ), чоловік королеви Єлизавети, а потім і принц Греції і Данії Філіп народився на кухонному столі у своєму родинному домі Mon Repos на острові Корфу.

5. "Підміна контрабандистами"

Під час народження принца Чарльза в 1948 році була порушена столітня традиція. Справа в тому, що при пологах королівських осіб повинен бути присутнім урядовий міністр - його завданням було переконатися, що дитину не підмінили контрабандисти (до початку ХХ століття була поширена мережа торговців дітьми - к омпрачікос. - Ред. )

6. Темна сторона шлюбу

Королева Вікторія, прапрабабуся Єлизавети, у якій було дев'ять дітей, мала звичай називати дітонародження "темною стороною шлюбу".

Її перші діти народилися до того, як стали доступні анестетики.

7. Битва за знеболення при пологах

Королева Вікторія використовувала хлороформ для більш пізніх пологів, нюхаючи його з хустки. Але коли він вперше з'явився, традиціоналісти виступили проти цього препарату, стверджуючи, що родова біль є причиною любові жінки до своєї дитини, а страждання під час пологів були божественною долею. Але Вікторія відмовилася вірити в таке поняття, і її підтримка "благословенного" методу забезпечила його широке використання в суспільстві.

Вагітна Меган Маркл (фото: GettyImages)

8. Штучно викликані пологи

Народження принца Вільяма було викликано штучно, оскільки дитина вже була готова до пологів, а родова діяльність у принцеси Діани все ніяк не починалася. Лікарі навіть розглядали кесарів розтин, але майбутній спадкоємець престолу народився природним шляхом після стимуляції і епідуральної анестезії.

9. Галасливі юрби.

Після того, як народився принц Вільям в "крилі Ліндо" в 1982 році, його батько, принц Уельський, попросив захоплених людей за межами лікарні, щоб вони поменше шуміли вітаючи спадкоємця престолу.

10. Таємне УЗД

У 1984 році Діана дізналася, що у неї народиться хлопчик (принц Гаррі). Але вона не казала чоловікові принцу Чарльзу, боячись, що він хоче дівчинку, і тримала цю новину в секреті протягом всієї вагітності.