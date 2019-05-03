Кесарево дома и роды на кухне: 10 интересных фактов о королевских родах

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган Маркл и принц Гарри совсем скоро объявят о рождении малыша

Пока Меган Маркл и принц Гарри и весь мир вместе с ними готовятся к рождению первенца, мы решили рассказать о десяти интересных фактах о королевских родах. Так, западное издание Standard.co.uk собрало самые интересные моменты из истории королевской семьи.

1. Домашняя хирургия

Королева, а тогда принцесса Елизавета, появилась на свет 21 апреля 1926 года после кесаревого сечения, которое сделали ее матери леди Елизавете Боуз-Лайон. Интересно то, что операция проводилась в доме ее бабушки и дедушки в Мэйфэр, а не в больнице.

2. Роды в государственной больнице

Леди Луиза Виндзор, дочь младшего сына Елизаветы, Эдварда, стала первой из внуков королевы, которая родилась в больнице NHS ( Национальная служба здравоохранения - государственное учреждение в Великобритании, созданное, чтобы все британцы могли получать бесплатную медицинскую помощь. - Ред.). Ее мать Софи, графиня Уэссекская была срочно доставлена туда для экстренного кесарева сечения на восьмом месяце беременности.

3. Естественные роды

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская родила всех троих детей в эксклюзивном крыле Линдо естественным путем, и в случае чрезвычайной ситуации под рукой находилась команда из 23 медицинских работников.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с новорожденной принцессой Шарлоттой (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

4. Роды на кухне

Герцог Эдинбургский ( сын короля Греции ), супруг королевы Елизаветы, а затем и принц Греции и Дании Филипп родился на кухонном столе в своем семейном доме Mon Repos на острове Корфу.

5. "Подмена контрабандистами"

Во время рождения принца Чарльза в 1948 году была нарушена столетняя традиция. Дело в том, что при родах королевских особ должен был присутствовать правительственный министр - его задачей было убедиться, что ребенка не подменили контрабандисты (до начала ХХ века была распространена сеть торговцев детьми - к омпрачикос. - Ред. )

6. Темная сторона брака

Королева Виктория, прапрабабушка Елизаветы, у которой было девять детей, имела обыкновение называть деторождение "темной стороной брака".

Ее первые дети родились до того, как стали доступны анестетики.

7. Битва за обезболивание при родах

Королева Виктория использовала хлороформ для более поздних родов, нюхая его из платка. Но к огда он впервые появился, традиционалисты выступили против этого препарата, утверждая, что родовая боль является причиной любви женщины к своему ребенку, а страдания во время родов были божественной судьбой. Но Виктория отказалась верить в такое понятие, и ее поддержка "благословенного" метода обеспечила его широкое использование в обществе.

Беременная Меган Маркл (фото: GettyImages)

8. Искуственно вызванные роды

Рождение принца Уильяма было вызвано искуственно, поскольку ребенок уже был готов к родам, а родовая деятельность у принцессы Дианы все никак не начиналась. В рачи даже рассматривали кесарево сечение, но будущий наследник престола родился естественным путем после стимуляции и эпидуральной анестезии.

9. Шумные толпы.

После того, как родился принц Уильям в "крыле Линдо" в 1982 году, его отец, принц Уэльский, попросил восторженных людей за пределами больницы, чтобы они поменьше шумели приветствуя наследника престола.

10. Тайное УЗИ

В 1984 году Диана узнала, что у нее родится мальчик (принц Гарри). Но она не говорила мужу принцу Чарльзу, боясь, что он хочет девочку, и держала эту новость в секрете на протяжении всей беременности.