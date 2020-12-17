Кернеса будуть ховати без дотримання обмежень для "ковід"-пацієнтів

Геннадія Кернеса, який помер у Німеччині в ніч на 17 грудня, поховають поруч з видатними харків'янами на почесній алеї. Причому застосовувати до нього правила поховання для пацієнтів з COVID-19 для нього не будуть.

Таку інформацію повідомив під час наради в Харківській міській раді Ігор Терехов, секретар міськради, пише suspilne.media.

"На питання, чи будуть застосовувати до Кернеса правила поховання хворих на COVID-19, Терехов відповів: "Він же помер не від COVID. COVID вже був вилікуваний. COVID, як мені кажуть, дав ускладнення на нирки і так далі. Він не ковиідний хворий", - говорить Терехов.

Відспівувати Геннадія Кернеса, тіло якого доставлять з Німеччини, будуть в Благовіщенському соборі. А прощання пройде у ХНАТОБі (Харківському національному академічному театру опери і балету імені М. В. Лисенко).

"Ми очікуємо величезну кількість людей. Нам потрібно зробити так, щоб ми виконали всі карантинні вимоги", - заявив Терехов.

Геннадій Кернес помер 17 грудня (фото: newsroom.kh.ua)

Разом з сім'єю Кернеса було прийнято рішення поховати мера Харкова поруч з видатними харків'янами.

"Він буде похований на почесній алеї, там, де у нас поховані видатні харків'яни, - зазначив Терехов.

Але на питання, чи буде він похований на 2-му кладовищі, де покояться академік Барабашов, інші вчені, а також екс-голова Харківської ОДА Євген Кушнарьов, Терехов відповів: "Давайте поки не будемо..."

Зазначимо, що точний час прощання з Геннадієм Кернесом поки не називається. Це може бути вівторок або середа, максимум - четвер.

Нагадаємо, що Геннадій Кернес помер в ніч на четвер, 17 грудня. Він проходив лікування від коронавірусу з вересня в берлінській клініці "Шаріте". Близько тижня тому у мера Харкова відмовили нирки, а цієї ночі - зупинилося серце.

Раніше ми писали, чим прославився епатажний мер за час своєї політичної діяльності.

Також повідомлялося, що дружина Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська показала рідкісне фото з ним.