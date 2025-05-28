Руководитель техногиганта заявил, что Apple теряет креативность и раскрыл, каким будет будущее смартфонов

Apple потеряла креатив

В интервью Wired Карл Пей признался, что когда-то Apple была для него источником вдохновения - особенно в эпоху первого iPod и iPhone. Но, по его словам, сегодняшняя Apple уже не та.

"Лично меня очень вдохновляла Apple, когда я был моложе - первый iPod, первый iPhone. Именно поэтому я оказался в этой индустрии. Но теперь те компании, что когда-то были креативными, стали большими, корпоративными и утратили вдохновение. Они больше не интересны молодому поколению", - отметил Пей.

Особенно он раскритиковал проект Apple Intelligence, назвав его разочарованием.

"Apple сегодня совсем другая. В прошлом году они представили Apple Intelligence, сделав из этого масштабную презентацию. А теперь, год спустя, по сути, мы видим лишь сгенерированные эмодзи. Это делает потребителей скептичными", - подчеркнул он.

Карл Пей в 2019 году (фото: Wikimedia)

Будущее смартфонов стоит за одним "умным" приложением

Несмотря на критику в адрес Apple, сам Пей - большой сторонник искусственного интеллекта. Он уверен, что в ближайшем будущем смартфоны изменятся радикально.

По его мнению, через 7-10 лет смартфон будет состоять всего из одного приложения - операционной системы, которая полностью подстраивается под пользователя.

"Я верю, что в будущем у смартфона будет только одно приложение - это будет ОС. Она будет хорошо знать своего пользователя и будет оптимизирована конкретно под него", - объяснил он.

Следующим этапом, уверен Пей, станет автоматизация.

Он считает, что система будет знать нас, нашу ситуацию, время, местоположение и график. Она также будет предлагать, что нам нужно сделать, а затем автоматически выполнять это. Таким образом, смартфон станет проактивным агентом, который действует за вас.

Однако Пей признает, что такая концепция пока слишком радикальна, и пользователи к ней не готовы.

"Если прямо сейчас мы скажем, что убрали все приложения из смартфона, никто его не купит. Поэтому нужно двигаться постепенно - выпускать поэтапно, собирать отзывы, совершенствовать. Мы могли бы ускориться, но важно пройти этот путь вместе с пользователем", - заявил он

По его оценке, на реализацию подобного подхода потребуется от 7 до 10 лет.