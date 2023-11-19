Джей Ло в обольстительных платьях похвасталась стройной талией (фото)
Не секрет, что Джей Ло следит за собой и любит спорт, поэтому в свои 54 она является примером того, какой должна быть женщина в любом возрасте.
А о том, в каких платьях голливудская звезда поразила публику, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-страницу Дженнифер.
Джей Ло поразила стройной талией в соблазнительных платьях
Дженнифер Лопес всегда была одной из тех женщин, которые вдохновляют и заставляют менять свой образ жизни к лучшему, ухаживать за собой и своим телом. Заботиться о внешнем виде и состоянии своего организма, который, кстати, очень сильно отражается на нашей внешности.
Не зря говорят: "Мы то, что мы едим". Это доказывает Джей и она при этом выглядит просто невероятно. В возрасте 54 лет женщинам далеко не всегда удается сохранить молодость кожи, фигуру и состояние здоровья.
Однако актриса показывает на собственном примере, что все это возможно, главное уделять себе время и заботиться о себе.
Так, на днях она продемонстрировала идеальную фигуру в двух разных платьях. Первое из них - черное с интересными блестящими вставками и разрезом на ноге. А также оно имеет очень обольстительную прозрачную линию, которая открывает талию Джей Ло и подчеркивает ее утонченность.
Этот образ артистка дополнила маленьким черным и блестящим клатчем и аксессуарами.
Джей Ло показала идеальную талию (фото: instagram.com/jlo)
А вот второе платье Лопес подчеркивает не только талию, но и бедра. Оно длинная и в обтяжку, что лишний раз демонстрирует, насколько смелая в выборе одежды Джей. Платье полупрозрачное и имеет драпировку, поэтому хорошо очерчивает силуэт.
Свой лук она дополнила туфлями лодочками с прозрачным носком. А вот само платье было украшено элементом из ткани, напоминающим розу по форме.
Также под этот образ Ло сделала довольно яркий макияж, который помог подчеркнуть скулы и пухлые губы, которые сверкали с помощью блеска и привлекали к себе внимание.
Джей Ло показала идеальную талию (фото: instagram.com/jlo)
Ранее мы рассказывали о том, как Дженнифер Лопес поразила идеальную фигуру в платье с глубоким декольте.
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