Ким вважають себе жителі окупованого Донбасу: несподівані результати опитування

На території окупованого Донбасу було проведено соціологічне опитування, яке показало, яке громадянство вони хотіли б отримати/зберегти. Частина мешканців так званої "ЛДНР" зараховує себе як невизнаної республіки, частина до України, і частина до Росії. Про це повідомляє ZN.UA.

Громадянство. Варто відзначити, що серед опитаних більше 42% ніколи не думали отримати російське громадянство. 34,2 % людей визнали, що хочуть паспорт Росії, 14,8% думають про російське громадянство, а 7,4% вже його отримали. Близько 57,8% опитаних хочуть зберегти український паспорт і вважають себе громадянами України. Однак, близько 34,8% вже мають паспорти невизнаних "ДНР" і "ЛНР". Близько 6,8% вважають себе громадянами Росії.

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Робота. 45% опитаних - не працюють у силу віку і безробіття. 24% тих, хто зайнятий у державному секторі або в приватному бізнесі. 5% - знайшли себе у громадській сфері.

Релігія. За даними опитування, більшість жителів "ЛДНР" – християни. У їх числі 31% тих, хто не відвідує жодної церкви, і 57% їх земляків - вінчаються і хрестять своїх дітей в УПЦ Московського патріархату.

Мова. 90% респондентів говорять вдома російською мовою. При цьому більше половини з них - 55,4% - вважають себе українцями за національністю, і практично стільки ж - за громадянством.

Якість життя. 63,6% сказали про проблеми на ринку праці. Також 24,3% вказали на безробіття, а 39,3% сказали, що роботу знайти можна. Крім того, 32,9% зуміли зберегти стару посаду, або знайти нову роботу. Є й такі, 2,9%, хто впевнений, що в ОРДЛО не вистачає робочих рук.

Фінансове становище. 3% респондентів (48 опитаних осіб) вважають, що їх фінансової положення успішне. Шість з них підкреслили, що можуть дозволити собі купити все. Решта з цих 48 жителів Донбасу, уточнили, що якщо захочеться придбати квартиру або машину, то все-таки доведеться позичати або якісь час збирати гроші. Інші 41,3% жителів вважають себе бідними. Частина з них змушена заощаджувати навіть на харчуванні (4,9%), інші 36,4% - можуть дозволити собі тільки їжу. На одяг потрібно відкладати або займати. Така ж вагома частина людей - 43,6% - не можуть просто так взяти і купити мобільний телефон або пилосос. Але решта 12%, випадково заглянувши в магазин електроніки, все-таки відчувають себе комфортно. При цьому більшість опитаних господинь та глав сімей (57,3%) повідомили, що їхнє матеріальне становище не змінилось. 28,4% заявили про те, що грошей стало менше. Разом з тим, 14,2% жителів окупованих територій заявили про те, що стали жити краще. Стабільний відсоток - 58,6% - переконані, що в їх фінансовій історії нічого не зміниться.

Рублі (ілюстративне фото: pixabay.com)

Новини про Україну. Жителі Донбасу (50,3%) дізналися (інтернет, соцмережі, тб), що на території України за останній рік ситуація погіршилася. Але 6,3% вважають, що українці стали жити краще. 1,4% респондентів зазначили, що в Україні стабільна економічна ситуація.

Автономія ДНР/ЛНР. Так, 9,9% респондентів переконані в тому, що Україна все-таки може допомогти ОРДЛО стабілізувати економічну ситуацію, надавши ДНР/ЛНР широку автономію. Показово також, що 10,9 % людей, що проживають на окупованих територіях, влаштовує сьогоднішній баланс сил або створення незалежної держави за типом Осетії чи Абхазії. А по суті - заморожений конфлікт. Ті, хто очікують погіршення ситуації, пов'язують цей процес виключно з поверненням в Україну - неважливо в якому статусі, все одно погано - 26,8%. Не надихає людей і сценарій самовизначення або замороження конфлікту - 23,1% вважають, що економіка піде вниз у разі такого розвитку подій. І лише 6,8% жителів не довіряють російському об'єднавчому сценарію. 40,2 і 43,3% жителів ОРДЛО можуть або відмовляються відповісти на питання про погіршення або поліпшення. Ці люди не знають і не розуміють, хто їх може захистити і з якою країною краще об'єднаються.

Майбутнє. Жителі окупованих територій також розмірковують про майбутнє. 18,7% опитаних налаштовані оптимістично. 34% впевнені в поліпшенні економічної ситуації. Але 35,4% говорять про поліпшення в разі інтеграції в РФ. І лише 3,5% респондентів розповіли про можливе поліпшення після повернення в Україну.

З 1 606 опитаних людей у так званих ДНР і ЛНР 53,5% - жінки, 46,5% - чоловіки. Це жителі Донецька, Макіївки, Іловайська, Єнакієве, Луганська, Алчевська, Антрацита та Ровеньок. А також ще 29 міст і містечок окупованого Донбасу. Серед них переважна кількість тих, хто старше 25 років. І зовсім небагато, 8,3% тих, хто ще не доріс до цього віку. Майже половина тих, хто живе за лінією розмежування і погодився заповнити анкети, - люди з середньою професійно-технічною освітою - 45,2%, диплом про закінчення вузу мають 23,3%. Інші або не довчилися в інститутах, ПТУ або школах.

Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня 2019 року. Були опитані 1606 респондентів: 800 - у непідконтрольної частині Луганської і 806 - в непідконтрольної частини Донецької областей. Для розрахунку вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 року, які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованими анкетами. Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, раніше ми писали, що третина українців на тривалий час опинялися без роботи.