Третина українців на тривалий час опинялися без роботи

Ілюстративне фото (УНІАН)

Найчастіше шукали роботу молоді українці

За останні три роки третина українців (31%) опинялися в ситуації, коли більше трьох місяців не мали роботи або займалися її пошуком, тоді як дві третини жителів України (64%) в такій ситуації не опинялися. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

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Частіше інших вікових категорій в ситуації безробіття опинялася молодь до 30 років, сільські жителі, а також жителі західних і південних областей.

За даними опитування, переважна більшість українців (86%) в даний час не займаються пошуком роботи, тоді як шукають роботу 14% жителів країни.

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Частка зайнятих пошуком роботи трохи більше серед чоловіків, ніж серед жінок, а також серед українців до 40 років. В залежності від місцевості та регіону проживання трохи більше пошуком роботи зайняті сільські жителі, а також жителі Півдня та особливо Сходу України.

Опитування проводилося в період з 7 по 16 вересня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group у травні переважна більшість жителів України (80%) не планували виїзд на роботу за межі України.

Відзначимо, за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2019 року кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,7 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку - 1,4 млн осіб. За даними Держстату, рівень зайнятості населення у віці 15-70 років порівняно з відповідними даними попереднього року становив 58,6%, а серед населення працездатного віку - 68,1%.