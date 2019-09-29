Більше 60% американців бачать проблему в змісті розмови Трампа з Зеленським

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

При цьому 51% американців зовсім не здивовані тією версією, яку оприлюднили в США

Більше 60% громадян США вважають, що зміст телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським представляє серйозну проблему. Це випливає з опублікованих у неділю результатів опитування, проведеного телеканалом ABC спільно зі службою Ipsos.

Відповідно до опитування, 43% респондентів вважають це питання "дуже серйозною". У той же час більшість опитаних - 51% - заявили, що зовсім не здивовані тим, що Трамп, як стверджується, домагався від Зеленського початку розслідування дій сина колишнього віце-президента Джо Байдена.

Ще 32% відповіли, що "не надто здивовані", великою несподіванкою ці заяви стали лише для 3% жителів США.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що рішення Палати представників США про початок процедури імпічменту Трампа підтримують 47% американських громадян. Результати соцопитування 26-27 вересня показують, що підтримка процедури імпічменту Трампа серед американців зросла на 12% порівняно з аналогічним опитуванням, проведеним три місяці тому.

Додамо, процедура імпічменту президента США була запущена після його розмови з українським колегою Володимиром Зеленським, під час якого Трамп попросив розслідувати діяльність газової компанії Burisma в Україні. В її рада директорів входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, ймовірно головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.