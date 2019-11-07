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Рівень ксенофобії в Україні трохи знизився

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 13:48
Рівень ксенофобії в Україні трохи знизився
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Українці почали трохи краще ставитися до інших націй

Індекс ксенофобії в Україні, розрахований як середня соціальна дистанція до 13 етнічних і лінгво-етнічних груп (всі групи, крім кримських татар), наразі знаходиться на позначці 4,01. Про це свідчать на дані опитування, яке Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів у вересні 2019 року.

Яка зазначають соціологи, назва індексу умовна, цей індекс розглядається як показник, який пов'язаний з рівнем ксенофобії (взагалі же ксенофобія є складним багатовимірним явищем і не може бути охарактеризоване одним показником).

За даними КМІС, рівень ксенофобії в Україні зростав з деякими коливаннями з 1994 до 2007 року, він зріс за цей період з 3,5 до 4,3 балів (це максимальний рівень за весь час спостережень). З 2008 до 2013 року індекс знизився до 4,0 балів.

У 2014 році КМІС провів два опитування - у лютому (бал 4,16) і в жовтні (бал 4,01), середній бал 4,09 (тобто приблизно 4,1). Далі індекс ксенофобії з деякими коливаннями трохи зріс (з 4,1 до 4,2 частково за рахунок зростання соціальної дистанції до росіян) і у вересні 2019 повернувся до рівня 2013 року.

Динаміка рівня ксенофобії в Україні з 1994 до 2019 (середнє для 13 етнічних груп значення соціальної дистанції за шкалою Богардуса)

Рівень ксенофобії в Україні трохи знизився

kiis.com.ua

КМІС провів власне опитування з 8 по 23 вересня 2018 серед 2035 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%. Похибка значення індексу ксенофобії для масиву в цілому 0,09.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, у 2018 році найвищий рівень етнічних упереджень в Україні традиційно спостерігається по відношенню до ромів. Мінімальна соціальна дистанція для громадян України до україномовних і до російськомовних українців.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у серпні 2018 року майже половина українців (44%) вважали себе європейцями.

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