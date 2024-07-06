Без кефира. Комаровский рассказал, как помочь при солнечном ожоге

Солнечные ожоги - это постоянное явление летом, когда солнце очень жгучее и активное.

Как им помочь, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с YouTube врача Евгения Комаровского.

Почему загорать вредно?

По словам Комаровского, сейчас очень часто встречаются ожоги второй степени. Это когда человек был на солнце и загорал, потом покраснел, с него начинает кожа слазить. Но это его не останавливает и он все равно идет снова под солнечные лучи.

"Когда кожа наполовину облезла и человек снова на солнце - это ожог второй степени", - сказал врач.

Он напомнил, что ожоги на солнце - это не просто страдания, это очень вредно. Кроме того, это повышает в разы развитие онкологии и и старение кожи.

"Загорать - вредно", - подчеркнул эксперт.

Как помочь солнечным ожогам

Первая помощь - это прохладный душ. Можно купаться в футболке, чтобы минимизировать боль.

Второе - это восстановление кожи, вам нужно много пить.

Третье - кожу нужно обрабатывать пантенолом в виде крема, лосьона.

Если очень болит - можно использовать парацетамол или ибупрофен

"Повторно появляться на солнце можно только после полного заживления кожи", - резюмировал медик.