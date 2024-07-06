Без кефіру. Комаровський розповів, як допомогти при сонячному опіку

Сонячні опіки - це постійне явище влітку, коли сонце дуже пекуче та активне.

Як їм допомогти, розповість РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео з YouTube лікаря Євгена Комаровського.

Чому засмагати шкідливо?

За словами Комаровського, зараз дуже часто трапляються опіки другого ступеня. Це коли людина була на сонці і засмагала, потім почервоніла, з неї починає шкіра злазити. Але це його не зупиняє, і він все одно йде знову під сонячні промені.

"Коли шкіра наполовину облізла і людина знову на сонці - це опік другого ступеня", - сказав лікар.

Він нагадав, що опіки на сонці - це не просто страждання, це дуже шкідливо. Крім того, це підвищує в рази розвиток онкології та старіння шкіри.

"Загоряти - шкідливо", - наголосив експерт.

Як допомогти сонячним опікам

Перша допомога - це прохолодний душ. Можна купатися у футболці, щоб мінімізувати біль.

Друге - це відновлення шкіри, вам потрібно багато пити.

Третє - шкіру потрібно обробляти пантенолом у вигляді крему, лосьйону.

Якщо дуже болить - можна використовувати парацетамол або ібупрофен.

"Повторно з'являтися на сонці можна лише після повного загоєння шкіри", - резюмував медик.