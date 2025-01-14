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Ее нельзя есть всем. Главная опасность морской капусты, о которой почти никто не знает

Вторник 14 января 2025 13:46
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Ее нельзя есть всем. Главная опасность морской капусты, о которой почти никто не знает Фото: Названа главная опасность морской капусты (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Морская капуста, известная как полезный продукт с высоким содержанием йода и других микроэлементов, может представлять опасность для здоровья, если употреблять её бесконтрольно. Эксперты предупреждают, что этот продукт имеет как полезные свойства, так и скрытые риски.

О какой главной опасности морской капусты, вы могли не знать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Главная опасность морской капусты главная опасность морской капусты

Основной опасностью является чрезмерное потребление йода. Морская капуста содержит значительное количество этого элемента, и если есть ее часто в больших количествах, это может привести к нарушению работы щитовидной железы. Избыток йода вызывает гипертиреоз, который сопровождается учащенным сердцебиением, дрожанием рук, раздражительностью и другими симптомами.

Загрязнение тяжелыми металлами

Из-за загрязнения морей и океанов морская капуста может накапливать тяжелые металлы, в частности ртуть, кадмий и свинец. Попадание этих веществ в организм при регулярном употреблении продукта может негативно повлиять на здоровье, особенно на работу нервной системы и почек.

Кому надо осторожно употреблять морскую капусту

Особое внимание следует обратить людям с заболеваниями щитовидной железы, беременным женщинам и детям. Перед употреблением морской капусты рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы избежать негативных последствий.

Как правильно потреблять морскую капусту

Эксперты советуют:

  • Ограничивать потребление морской капусты до рекомендуемой суточной нормы йода.
  • Выбирать продукт из проверенных источников, чтобы избежать потребления загрязненной капусты.
  • Регулярно проверять состояние щитовидной железы, особенно если морская капуста является частью вашего постоянного рациона.

Морская капуста остается полезным продуктом, но ее употребление должно быть сбалансированным и обдуманным.

Кстати, тренер назвал популярный у украинцев продукт, от которого растет живот.

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В материале использованы следующие источники - Instagram генетика Александра Коляды, Wikipedia, Health.com.

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