Какой церковный и народный праздник 5 октября: что категорически нельзя делать, у кого День ангела
18 октября 2023 года православные по новому церковному календарю чтят память мученицы Харитины Амиссийской. В народе день называется Харитининым.
О том, что можно и нельзя делать сегодня кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, DayToday.
Традиции этого дня от наших предков
В этот день всегда было принято заниматься рукоделием и творчеством. Наши предки говорили "Харитина ткала и пряла - весь дом одевала", ведь мученица считается покровительницей швей и ткачих. А вот уклоняться от этой работы считалось плохой приметой.
Нить, сотканную сегодня, считали священной. Обязательно такую нить нужно завязать на три узла на левое запястье, чтобы защититься от проблем и сглаза. Первую спряденную нить надевали на руку детям, чтобы защитить их от дурного глаза.
Пока ткали, обязательно пели, общались, выдавали друг другу "секретики". Нередко на такие вечерницы заглядывали молодые люди, присматривались к невестам.
Обязательно нужно до этой даты завершить все начавшиеся ранее дела. Кроме того, если у вас скопились долги, их следует отдать.
Главные приметы 5 октября
Приметы на Харитины
- Если нет ветра на Харитины, то скоро ударят морозы.
- Если птицы дружно улетают на юг, зима будет холодной.
- Когда после восхода солнца туман исчез, то день будет солнечным.
- Если к этому дню снег не выпал, зима будет поздней.
- Туман на рассвете – к солнечному и погожему дню.
Что нельзя категорически делать в эту дату
- Надевать новую одежду, особенно на важную встречу, переезжать на новое место.
- Оставлять дела незавершенными – обязательно нужно доводить все дела до конца, или перевести начинания на другой день.
- Так же нельзя начинать новые отношения – ничего хорошего из этого не выйдет.
- Свататься, праздновать свадьбу и устраивать пышные посиделки.
Кто сегодня отмечает именины:
Алексей, Демьян, Денис, Евдоким, Матвей, Петр, Филипп, Харитина, Александр, Гавриил, Григорий.
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