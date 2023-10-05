Яке церковне та народне свято 5 жовтня: що категорично не можна робити, у кого День ангела

18 жовтня 2023 року православні за новим церковним календарем вшановують пам'ять мучениці Харитини Амісійської. У народі цей день називали Харитининим.

Про те, що можна і не можна робити сьогодні, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня від наших пращурів

Цього дня завжди було заведено займатися рукоділлям та творчістю. Наші пращури говорили: "Харитина ткала і пряла - весь будинок одягала", адже мучениця вважається покровителькою швачок і ткачих. А ось ухилятися від цієї роботи вважалося поганою прикметою.

Нитка, виткана сьогодні, вважалася священною. Обов'язково таку нитку потрібно зав'язати на три вузли на ліве зап'ястя, щоб захиститися від проблем та пристріту. Першу спрядену нитку одягали на руку дітям, щоб захистити їх від поганого ока.

Поки ткали, обов'язково співали, спілкувалися, видавали один одному "секретики". Нерідко на такі вечорниці заглядали молоді люди, придивлялися до наречених.

Обов'язково потрібно до цієї дати завершити всі справи, що почалися раніше. Крім того, якщо у вас накопичилися борги, їх слід віддати.

Головні прикмети 5 жовтня

Прикмети на Харитини

Якщо немає вітру на Харитини, то незабаром ударять морози.

Якщо птахи дружно відлітають на південь, зима буде холодною.

Якщо після сходу сонця туман зник, то день буде сонячним.

Якщо до цього дня сніг не випав, зима буде пізня.

Туман на світанку – до сонячного та погожого дня.

Що не можна категорично робити у цю дату

Одягати новий одяг, особливо на важливу зустріч, переїжджати на нове місце.

Залишати справи незавершеними – обов'язково потрібно доводити всі справи до кінця, або перевести починання на другий день.

Також не можна починати нові відносини – нічого хорошого з цього не вийде.

Свататися, святкувати весілля та влаштовувати пишні посиденьки.

Хто сьогодні відзначає іменини:

Олексій, Дем'ян, Денис, Євдоким, Матвій, Петро, Філіпп, Харітіна, Олександр, Гавриїл, Григорій.