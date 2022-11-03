Какой церковный праздник отмечаем 3 ноября: что нельзя делать, у кого день ангела

3 ноября христиане почитают память двух святых с одинаковыми именами — Иллариона Великого, жившего в 3-4 веках в Палестине, и Иллариона Псковоозерского, жившего в 15 веке на Руси.

В материале Styler читайте обо всех традициях и запретах этого праздника, а также, кто празднует день ангела.

Что нам известно о святых

Илларион Великий учился в Александрии, там же он принял христианство. Когда он вернулся домой, преподобный пошел к отшельникам близ Газы. Илларион считается основателем нескольких монастырей и первым проповедником монашества в Палестине. В конце своей жизни святой отправился в путешествие, чтобы снова посетить Египет и поклониться могиле святого Антония Великого. Умер Илларион на острове Кипр, ранее предсказав свою кончину.

Илларион Псковоозерский учился у преподобного Ефросина Псковского. Он основал Озерский Покровский монастырь на берегу реки Жолчи, впадающей в Чудское озеро, и стал первым настоятелем. Обитель стала важным религиозным центром, и, несмотря на близость Ливонского ордена, православие быстро распространялось среди местных жителей.

В этот день советовали избегать перекрестков. Считается, что перекрестки связаны с нечистой силой. Очень часто в таких местах хоронили людей, которые погибали во время следования куда-либо. В некоторых областях у первого перекрестка через 40 дней после смерти человека прощаются с его душой. Существует поверье, что в таких местах появляются души умерших не своей смертью, поэтому для их успокоения здесь рассыпают зерна.

Из старины пошла традиция ставить кресты у дороги или на перекрестках, где погибали люди в автомобильных катастрофах.

Главные приметы этого дня

Если дым в любую погоду поднимается столбом, то погода скоро наладится.

Если на Иларионов день снег выпал и не растаял на деревьях, значит, не растает и на земле.

Если в этот день стоит ясная погода и небо чистое, то температура будет падать.

Если вечером тихо и ясно, то следующий день будет хорошим.

Что нельзя сегодня делать

Не стоит собираться в дальний путь.

Нельзя жаловаться на судьбу и грустить.

Нельзя поднимать что-либо с дороги и нести домой.

Кого сегодня поздравить с днем ангела

Именины сегодня отмечают: Ян, Яков, Юлиан, Федор, Теодор, Сергей, Николай, Константин, Илларион, Иван, Захар, Егор, Дмитрий, Демьян, Георгий, Вольдемар, Владимир, Василий, Аркадий, Анатолий, Алексей, Александр, Пелагея и Аза.