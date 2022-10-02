"Бабье лето" или снег? Какая будет погода в октябре: прогноз синоптиков

Погода в Украине в октябре порадует, как "бабьим летом", так и снегом с первыми ночными заморозками.

Смотрите ниже в материале Styler прогноз погоды на ближайший месяц.

Так, по данным народного синоптика, Стаса Щедрина, тепло ожидается в первые дни октября. Но это будет не последнее потепление в этом году.

"Бабье лето придет, вероятнее всего, в начале октября - в период от 1 до 10 числа", - прогнозирует синоптик.

Он добавил, что еще одно "бабье лето" возможно в первых числах ноября. Тогда, по словам Щедрина, в Украине тоже ожидается потепление и мало дождей.

По прогнозам ресурса Gismeteo (по данным для Киева), первая половина октября действительно будет теплой. Даже с повышением до +20 градусов.

Но во второй части месяца будет наблюдаться понижение температуры. Последняя декада октября, вероятно, принесет нам чуть ощутимое тепло (менее +5 градусов), а ночью даже 0...-1 градус. Кроме того, возможен первый снег.

Скрин: Прогноз для Киева на месяц (gismeteo.ua)

По данным Украинского гидрометцентра, климатическая характеристика октября будет в пределах среднемесячных показателей, поэтому сюрпризы маловероятны.

Средняя месячная температура воздуха в октябре составит 5-11 тепла, а в горных районах этот показатель может быть ниже нескольких градусов.

Что касается осадков, то месячное количество ожидается в пределах 26-58 мм, а в горных районах 68-88 мм. Эти показатели в пределах нормы, однако выше, чем в предыдущем месяце.

Таким образом, в гидрометцентре прогнозируют, что погода в октябре 2022 ожидается стабильно осенней - с колебаниями осадков и солнечных дней и постепенным переходом к прохладному сезону.