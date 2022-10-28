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Какой церковный праздник 28 октября: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

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Пятница 28 октября 2022 06:02
Какой церковный праздник 28 октября: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

28 октября православные всего мира почитают память святого Ефимия (Ефима), который жил примерно в IX веке на территории Палестины.

Обо всех традициях и запретах этого праздника, а также, кто празднует день ангела, читайте в материале Styler.

Преподобный Ефимий Солунский до пострига носил имя Никита. Он родился в христианской семье. Мать настояла, чтобы он рано женился. Когда юноше исполнилось 18 лет, он оставил жену и дочь и отправился в монастырь на горе Олимп, где принял постриг.

За несколько месяцев до своей смерти Ефимий отправился в Палестину. Оттуда его мощи были доставлены в Салоники, где хранятся и сегодня в базилике Святого Димитрия.

В народе говорили, что 28 октября вместе с зимой активизируется и нечистая сила. Так, например, кикимора может сесть за прядь и испортить работу.

Если это произойдет, следовало озарить нечисть крестным знамением и помолиться Ефиму. Крестьяне помнили об этом и не останавливали свою работу: готовили пряжу, лен, убирали последние ульи.

Главные приметы на Ефима

  • Если на Ефимия Осеннего над восходящим солнцем проплывает облако, то не жди хорошую погоду.
  • Если солнце при закате окружено красными кругами, то всю неделю будет морозная погода.
  • Если на чистом вечернем небе рядом с луной есть небольшие круги, то грянет мороз. Если эти круги будут красноватого цвета и неясной формы, то жди снегопада и ветреной погоды.
  • Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.

Что сегодня строго нельзя делать

  • Нельзя девушкам заплетать косы.
  • Не стоит сплетничать и сквернословить.
  • Нельзя ссориться и выяснять отношения.
  • Не стоит лениться, но что касается ремонта, стоит отложить его на другой день.

День ангела сегодня отмечают Денис, Иван, Лукиян (Лука), Ефим (Ефимий).

Ранее мы рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря.

А также писали о том, когда в 2023 году будут отмечаться самые большие церковные праздники.

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