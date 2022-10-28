Какой церковный праздник 28 октября: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами
28 октября православные всего мира почитают память святого Ефимия (Ефима), который жил примерно в IX веке на территории Палестины.
Обо всех традициях и запретах этого праздника, а также, кто празднует день ангела, читайте в материале Styler.
Преподобный Ефимий Солунский до пострига носил имя Никита. Он родился в христианской семье. Мать настояла, чтобы он рано женился. Когда юноше исполнилось 18 лет, он оставил жену и дочь и отправился в монастырь на горе Олимп, где принял постриг.
За несколько месяцев до своей смерти Ефимий отправился в Палестину. Оттуда его мощи были доставлены в Салоники, где хранятся и сегодня в базилике Святого Димитрия.
В народе говорили, что 28 октября вместе с зимой активизируется и нечистая сила. Так, например, кикимора может сесть за прядь и испортить работу.
Если это произойдет, следовало озарить нечисть крестным знамением и помолиться Ефиму. Крестьяне помнили об этом и не останавливали свою работу: готовили пряжу, лен, убирали последние ульи.
Главные приметы на Ефима
- Если на Ефимия Осеннего над восходящим солнцем проплывает облако, то не жди хорошую погоду.
- Если солнце при закате окружено красными кругами, то всю неделю будет морозная погода.
- Если на чистом вечернем небе рядом с луной есть небольшие круги, то грянет мороз. Если эти круги будут красноватого цвета и неясной формы, то жди снегопада и ветреной погоды.
- Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.
Что сегодня строго нельзя делать
- Нельзя девушкам заплетать косы.
- Не стоит сплетничать и сквернословить.
- Нельзя ссориться и выяснять отношения.
- Не стоит лениться, но что касается ремонта, стоит отложить его на другой день.
День ангела сегодня отмечают Денис, Иван, Лукиян (Лука), Ефим (Ефимий).
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