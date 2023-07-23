Какой церковный праздник 23 июля: что сегодня нельзя делать и как правильно помолиться

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Преподобный Антоний основал Киево-Печерский монастырь, а также стал одним из основателей монашества в Киевской Руси.

Антоний смолоду жил в пещере, которую сам выкопал. Потом некоторое время жил на святой горе Афон, там до сих пор сохранилась его пещера.

В 40-х гг. XI в. Антоний вернулся на территорию Киевской Руси, уединился в пещере на берегу Днепра. Со временем к нему присоединились другие монахи. Так и появился Киево-Печерский монастырь. Позже он перебрался в Чернигов и основал там новый монастырь, который сейчас известен как Антониевые пещеры.

Умер монах на 90-м году жизни. Его мощи хранятся в Киево-Печерском монастыре. Православная церковь канонизировала Антония на рубеже 13-14 вв.

Приметы дня

если ночью пройдет гроза, то днем будет теплая погода

высокая радуга - будет ветер

пауков почти не видно - к переменной погоде

бабочек не видно - к дождю

улитки залезли на деревья - к ливню

Что сегодня нельзя делать

ругаться, ссориться и злословить

гулять возле водоемов, где растет ряска - по поверьям, там живут русалки, которые могут потащить ко дну

устраивать отдых на природе

выполнять финансовые операции, чтобы не навлечь проблем с деньгами

стричь волосы

носить грязную одежду

День ангела сегодня отмечают: Александр, Антон, Даниил, Петр, Бригида, Аполлинария.

Главная молитва дня

"О, добрый пастырь и наставник, присноупоминаемый монахов первоначальник, преподобный и богоносный отец наш Антоний! Ты вверху на Небесах, а мы внизу на земле, отдалены от тебя не столько местом, сколько греховной нашей нечистотой, однако, помня твою отцовскую любовь к людям, родным тебе, припадаем и молимся с умилением и верой: помоги нам, грешным, очиститься покаянием и быть достойными помилования и прощения от Господа и Создателя нашего.

Умоли Его благость даровать нам великие и богатые милости, хорошие годы, крепкий мир, нелицемерное братолюбие и благочестие, обилие плодов земных, и чтобы мы не превращали во зло добро, дарованное нам от щедроподательной десницы Его, но во славу имени Его святого и для нашего спасения.

Сохрани, угодник Божий, твоим святым покровительством всех нас. Охрани, чудотворец святой, благословенными твоими молитвами обитель твою, и всю Украину нашу невредимыми от всякого зла, и всех людей, живущих в обители твоей, и тех, которые поклоняются ей, осени небесным твоим благословением и в скорбях, бедах и болезням подай им утешение, освобождение и исцеление; дабы мы благодарно славили, хвалили и величали Господа, прославившего тебя, и через тебя удивительно благодеет нам, безначального Отца, Единородного Его Сына, и Единосущного Его Духа, Троицу живоначальную и нераздельную, и твое святое заступление во веки веков". Аминь.