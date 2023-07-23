Яке церковне свято 23 липня: що сьогодні не можна робити і як правильно помолитися
23 липня православна церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Печерського.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.
Історія свята
Преподобний Антоній заснував Києво-Печерський монастир, а також став одним із основоположників чернецтва у Київській Русі.
Антоній змолоду жив у печері, яку сам викопав. Потім деякий час жив на святій горі Афон, там досі збереглась його печера.
У 40-х рр. ХІ ст. Антоній повернувся на терени Київської Русі, усамітнився в печері на березі Дніпра. З часом до нього долучилися інші ченці. Так і з'явився Києво-Печерський монастир. Пізніше він перебрався до Чернігова і заснував там новий монастир, який зараз відомий як Антонієві печери.
Помер чернець на 90-му році життя. Його мощі зберігаються у Києво-Печерському монастирі. Православна церква канонізувала Антонія на рубежі 13-14 ст.
Прикмети дня
- якщо вночі пройде гроза, то вдень буде тепла погода
- висока веселка - буде вітер
- павуків майже не видно - до мінливої погоди
- метеликів не видно - до дощу
- равлики залізли на дерева - до зливи
Що сьогодні не можна робити
- лаятися, сваритися і лихословити
- гуляти біля водойм, де росте ряска - за повір'ями, там живуть русалки, які можуть потягти на дно
- влаштовувати відпочинок на природі
- виконувати жодних фінансових операцій, аби не накликати проблем з грішми
- стригти волосся
- носити брудний одяг
День ангела сьогодні святкують: Олександр, Антон, Данило, Петро, Бригида, Аполлінарія.
Головна молитва дня
"О, добрий пастирю і наставнику, приснозгадуваний ченців руських першоначальнику, преподобний і богоносний отче наш Антонію! Ти вгорі на Небесах, а ми внизу на землі, віддалені від тебе не стільки місцем, скільки гріховною нашою нечистотою, однак, пам’ятаючи твою батьківську любов до людей, рідних тобі, припадаємо і молимося зі зворушенням і вірою: допоможи нам, грішним, очиститися покаянням і бути достойними помилування і прощення від Господа і Сотворителя нашого.
Умоли Його благість дарувати нам великі і багаті милості, добре поліття, міцний мир, нелицемірну братолюбність і благочестя, достаток плодів земних, і щоб ми не перетворювали на зло добро, що дарується нам від щедроподательної правиці Його, але на славу імені Його святого і для нашого спасіння.
Збережи, угоднику Божий, твоїм святим заступництвом усіх нас. Охорони, чудотворцю святий, благосильними твоїми молитвами обитель твою, і всю Україну нашу неушкодженими від усякого зла, і всіх людей, що живуть в обителі твоїй, і тих, що на поклоніння до неї приходять, осіни небесним твоїм благословенням і в скорботах, бідах і хворобах подай їм утіху, визволення і зцілення; щоб ми подячно славили, хвалили і величали Господа, який прославив тебе, і через тебе дивно благодіє нам, безначального Отця, Єдинородного Його Сина, і Єдиносущного Його Духа, Тройцю живоначальну і нероздільну, і твоє святе заступлення навіки-віків". Амінь.
Раніше ми писали про всі свята та вихідні у серпні 2023 року.