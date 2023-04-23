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Какой церковный праздник 23 апреля: что нельзя делать в Поминальное воскресенье, приметы

Какой праздник 23 апреля (pixabay)
Автор: Styler

23 апреля церковь чтит память святого мученика Терентия и его 40 воинов. Также отмечается Всеукраинский день психолога и Всемирный день книги. К тому же все верующие в Поминальное воскресенье посещают церкви и поминают своих родных, ушедших из жизни.

Что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.

День памяти святого Терентия

Терентий жил в середине III века в Карфагене. У него была жена из 40 христиан. Во время гонений при императоре Декии они пострадали за христианскую веру - отказались принести жертву языческим идолам и попали в немилость правителя Фортунатиана.

Терентия и троих его друзей бросили в темницу, а других начали пытать, а затем повели на капище в ожидании того, что воины сдадутся. Но они стали молиться и просить Бога разрушить капище. В тот же миг идолы, стены и крыша развалились. За это Терентия и его друзья морили голодом, но появился ангел и накормил. Тогда всех мучеников казнили.

Что нельзя делать

Подготовка к Поминальному воскресенью обычно начинается за несколько дней, потому что убирать, к примеру, в воскресенье нельзя.

В Поминальное воскресенье категорически нельзя:

  • потреблять принесенные яства;
  • кричать и смеяться;
  • не советуют брать что-нибудь с кладбища домой;
  • не следует плакать за умершими родственниками.

Также в этот день советуют воздержаться от:

  • употребление алкоголя;
  • тяжелой работы;
  • охоты и рыбалки;
  • уборки;
  • громких ссор.

Главные приметы этого дня

  • Если приснился покойный родственник - вы сможете исцелиться от болезни;
  • Погода в этот день отражает погоду летом;
  • Утром туман - со временем ждите дождей;

Именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Максим, Зенон, Терентий, Яков, Федор.

Раньше мы сообщали, когда Радоница и как правильно почтить память умерших.

Также мы писали, что категорически запрещено делать на Проводи в 2023 году.

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