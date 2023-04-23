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Яке церковне свято 23 квітня: що не можна робити у Провідну неділю, прикмети

Яке свято 23 квітня (pixabay)
Автор: Styler

23 квітня церква вшановує пам'ять святого мученика Терентія і його 40 воїнів. Також відзначається Всеукраїнський день психолога та Всесвітній день книги. До ж усі віряни у Провідну неділю відвідують церкви й поминають своїх рідних, які пішли з життя.

Що не можна робити цього дня, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.

День пам'яті святого Терентія

Терентій жив в середині III століття в Карфагені. У нього була дружина з 40 християн. Під час гонінь при імператорі Декії вони постраждали за християнську віру - відмовилися принести жертву язичницьким ідолам і потрапили в немилість правителя Фортунатіана.

Терентія і трьох його друзів кинули в темницю, а інших почали катувати, а потім повели на капище в очікуванні того, що воїни здадуться. Але ті почали молитися і просити Бога зруйнувати капище. У ту ж мить ідоли, стіни і дах розвалилися. За це Терентія і його друзів морили голодом, але з'явився ангел і нагодував. Тоді всіх мучеників стратили.

Що не можна робити

Підготування до Провідної неділі зазвичай розпочинаються за кілька днів, тому що прибирати, до прикладу, в неділю не можна.

У Провідну неділю категорично не можна:

  • споживати принесені наїдки;
  • кричати та сміятися;
  • не радять брати щось з кладовища додому;
  • не варто плакати за померлими родичами.

Також в цей день радять утриматись від:

  • вживання алкоголю;
  • важкої роботи;
  • полювання та риболовлі;
  • прибирання;
  • гучних сварок.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо приснився покійний родич - ви зможете зцілитися від хвороби;
  • Погода в цей день відображає погоду влітку;
  • Вранці туман - згодом чекайте дощів;

Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Максим, Зенон, Терентій, Яків, Федір.

Раніше ми повідомляли, коли Радониця та як правильно вшанувати пам'ять померлих.

Також ми писали, що категорично заборонено робити на Проводи у 2023 році.

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