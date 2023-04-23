Яке церковне свято 23 квітня: що не можна робити у Провідну неділю, прикмети

День пам'яті святого Терентія

Терентій жив в середині III століття в Карфагені. У нього була дружина з 40 християн. Під час гонінь при імператорі Декії вони постраждали за християнську віру - відмовилися принести жертву язичницьким ідолам і потрапили в немилість правителя Фортунатіана.

Терентія і трьох його друзів кинули в темницю, а інших почали катувати, а потім повели на капище в очікуванні того, що воїни здадуться. Але ті почали молитися і просити Бога зруйнувати капище. У ту ж мить ідоли, стіни і дах розвалилися. За це Терентія і його друзів морили голодом, але з'явився ангел і нагодував. Тоді всіх мучеників стратили.

Що не можна робити

Підготування до Провідної неділі зазвичай розпочинаються за кілька днів, тому що прибирати, до прикладу, в неділю не можна.

У Провідну неділю категорично не можна:

споживати принесені наїдки;

кричати та сміятися;

не радять брати щось з кладовища додому;

не варто плакати за померлими родичами.

Також в цей день радять утриматись від:

вживання алкоголю;

важкої роботи;

полювання та риболовлі;

прибирання;

гучних сварок.

Головні прикмети цього дня

Якщо приснився покійний родич - ви зможете зцілитися від хвороби;

Погода в цей день відображає погоду влітку;

Вранці туман - згодом чекайте дощів;

Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Максим, Зенон, Терентій, Яків, Федір.