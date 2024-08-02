Какой праздник завтра: что строго запрещено делать в Маков день, приметы 3 августа

Завтра, 3 августа, праздник - православные украинцы чтят память святых преподобных Исаакия, Далмата и Фавста по новому церковному календарю. В народе будут праздновать Маков день.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Преподобные Исаакия, Далмата и Фавста были монахами и руководителями Далматского монастыря. Преподобный Далмат служил в войске императора Феодосия Великого и заслужил его уважение. В период между 381 и 383 годами Далмат вместе с сыном Фавстом покинул светскую жизнь и ушел в монастырь преподобного Исаакия у Константинополя. Исаакий постриг его в монахи, и они начали суровую аскетическую жизнь. Однажды во время Великого поста Далмат не ел пищи 40 дней, а затем к празднику Вознесения Христова имел Божественные видения.
В конце своей жизни, в 383 году, Исаакий сделал Далмата новым игуменом монастыря, который с тех пор стал называться Далматским.
Далмат был активным защитником православной веры на Третьем Вселенском Соборе в Эфесе (431), где осудили ересь Нестория. После Собора его повысили до архимандрита, и он продолжал управлять монастырем до своей смерти в возрасте около 90 лет.
Фавст, сын Далмата, также был аскетом и особенно добился успеха в посту. После смерти отца он стал игуменом монастыря.
Жития святых, август (изображение: blagovist.church.ua)
Также не рекомендуется в этот день выносить мусор или мыть пол. Считается, что это принесет серьезные проблемы с деньгами.
В народном календаре завтра отмечают Маков день, также известный как Стожары или Мокий и Марк. По некоторым легендам, этот праздник посвящен памяти римских мучеников Мокия и Марка.
В этот день обычно собирают мак и думают на будущее. Люди верят, что если в маковках много зерен, то год будет урожайным.
Сегодня именины празднуют: Антон, Вячеслав, Николай, Иван, Кузьма.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.