Какой праздник завтра: что строго запрещено делать в Маков день, приметы 3 августа

Какой завтра праздник в церковном календаре

Преподобные Исаакия, Далмата и Фавста были монахами и руководителями Далматского монастыря. Преподобный Далмат служил в войске императора Феодосия Великого и заслужил его уважение. В период между 381 и 383 годами Далмат вместе с сыном Фавстом покинул светскую жизнь и ушел в монастырь преподобного Исаакия у Константинополя. Исаакий постриг его в монахи, и они начали суровую аскетическую жизнь. Однажды во время Великого поста Далмат не ел пищи 40 дней, а затем к празднику Вознесения Христова имел Божественные видения.

В конце своей жизни, в 383 году, Исаакий сделал Далмата новым игуменом монастыря, который с тех пор стал называться Далматским.

Далмат был активным защитником православной веры на Третьем Вселенском Соборе в Эфесе (431), где осудили ересь Нестория. После Собора его повысили до архимандрита, и он продолжал управлять монастырем до своей смерти в возрасте около 90 лет.

Фавст, сын Далмата, также был аскетом и особенно добился успеха в посту. После смерти отца он стал игуменом монастыря.

Жития святых, август (изображение: blagovist.church.ua)

Что нельзя делать завтра, 3 августа

Нельзя сплетничать, бездельничать

Запрещено ссориться с близкими и родными

Поскольку сейчас пост, то под запретом алкоголь и мясо

Давать или просить взаймы деньги, это может навлечь ссору

Не советуют начинать новые дела - вас постигнет неудача

Также не рекомендуется в этот день выносить мусор или мыть пол. Считается, что это принесет серьезные проблемы с деньгами.

Народные приметы и традиции этого дня

Много мошек и комаров - к жаре

Хорошая погода - задержится до конца лета

Пауки активно плетут паутину - погода будет хорошей

Домашние любимцы плохо спят и едят - надвигается ненастье

Сильный ветер - август будет пасмурным

Дождь - вас ждет холодная и сырая осень

Ветер с юга - зима будет снежной

Медленные тучи на небе - скоро поднимется ветер

Лягушки вылезли из воды и скачут у реки - к дождю

В народном календаре завтра отмечают Маков день, также известный как Стожары или Мокий и Марк. По некоторым легендам, этот праздник посвящен памяти римских мучеников Мокия и Марка.

В этот день обычно собирают мак и думают на будущее. Люди верят, что если в маковках много зерен, то год будет урожайным.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Антон, Вячеслав, Николай, Иван, Кузьма.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: