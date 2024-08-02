Яке свято завтра: що суворо заборонено робити у Маків день, прикмети 3 серпня

Яке завтра свято у церковному календарі

Преподобні Ісаакій, Далмат і Фавст були ченцями та керівниками Далматського монастиря. Преподобний Далмат служив у війську імператора Феодосія Великого та заслужив його повагу. У період між 381 і 383 роками Далмат разом із сином Фавстом покинув світське життя і пішов у монастир преподобного Ісаакія біля Константинополя. Ісаакій постриг їх у ченці, і вони почали суворе аскетичне життя. Одного разу під час Великого посту Далмат не їв їжі 40 днів, а потім до свята Вознесіння Христового мав Божественні видіння.

Наприкінці свого життя, у 383 році, Ісаакій зробив Далмата новим ігуменом монастиря, який з того часу став називатися Далматським.

Далмат був активним захисником православної віри на Третьому Вселенському Соборі в Ефесі (431), де засудили єресь Несторія. Після Собору його підвищили до архімандрита, і він продовжував керувати монастирем до своєї смерті у віці близько 90 років.

Фавст, син Далмата, також був аскетом і особливо досяг успіху в пості. Після смерті батька він став ігуменом монастиря.

Житія святих, серпень (зображення: blagovist.church.ua)

Що не можна робити завтра, 3 серпня

Не можна пліткувати, ледарювати

Заборонено сваритися з близькими та рідними

Оскільки зараз піст, то під забороною алкоголь і м’ясо

Давати або просити у борг гроші, це може накликати сварку

Не радять починати нові справи - вас спіткає невдача

Також не рекомендується цього дня виносити сміття або мити підлогу. Вважається, що це принесе серйозні проблеми з грошами.

Народні прикмети і традиції цього дня

Багато мошок і комарів - до спеки

Гарна погода - затримається до кінця літа

Павуки активно плетуть павутину - погода буде гарною

Домашні улюбленці погано сплять і їдять - насувається негода

Сильний вітер - серпень буде похмурим

Дощить - вас чекає холодна та сира осінь

Вітер з півдня - зима буде сніжною

Повільні хмари на небі - скоро підніметься вітер

Жаби вилізли з води і скачуть біля річки - до дощу

У народному календарі завтра відзначають Маків день, також відоме як Стожари або Мокій та Марк. За деякими легендами, це свято присвячене пам'яті римських мучеників Мокія і Марка.

У цей день зазвичай збирають мак і гадають на майбутнє. Люди вірять, що якщо у маківках багато зерен, то рік буде врожайним.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Антон, В’ячеслав, Микола, Іван, Кузьма.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: