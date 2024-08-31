Какой праздник завтра: приметы и запреты 1 сентября
Праздник 1 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого преподобного Симеона Столпника и его матери по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
1 сентября в церковном календаре отмечается память святого преподобного Симеона Столпника и его матери. Симеон родился в конце IV века в Каппадокии (современная Турция) в благочестивой семье христиан Сусотиона и Марфы. В возрасте 13 лет, посетив храм и услышав проповедь о Блаженствах, он решил посвятить свою жизнь служению Господу.
Симеон поступил в монастырь и несколько лет провел в суровых аскетических практиках. Позже он поселился в пустыне, сначала жил в пещере, а затем на столбе, что дало ему прозвище "Столбник". В течение 37 лет на столбе он молился и постился, снискав славу как святой, исцеляющий душевные и телесные недуги.
Его мать, святая Марфа, была христианкой из Антиохии и поддерживала сына в его духовных поисках. После того, как Симеон покинул родительский дом, Марфа два года искала его, но наконец приняла его выбор и продолжала молиться за него.
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- думать о плохом и жаловаться на жизнь.
- Не следует злословить, ругаться.
- подметать или пылесосить.
Также не рекомендуется в этот день выходить за порог дома и начинать важные поездки. Они точно кончатся плохо.
Народные приметы и традиции 1 сентября
- утром пасмурно – до дождливой осени;
- мухи начали сильно кусаться – погода испортится;
- гуси улетают уже в теплые края – зима придет рано;
- теплая погода в теплую зиму.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют: Семен, Марфа, Наталья, Татьяна .
За гороскопом люди, родившиеся завтра – Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День знаний в Украине
- День украинского предпринимателя
- Всемирный день написания писем
- День рождения осени
- День японских дельфинов.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовест", Википедия.