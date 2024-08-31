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Какой праздник завтра: приметы и запреты 1 сентября

Суббота 31 августа 2024 22:45
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Какой праздник завтра: приметы и запреты 1 сентября Церковный праздник 1 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 1 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого преподобного Симеона Столпника и его матери по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

1 сентября в церковном календаре отмечается память святого преподобного Симеона Столпника и его матери. Симеон родился в конце IV века в Каппадокии (современная Турция) в благочестивой семье христиан Сусотиона и Марфы. В возрасте 13 лет, посетив храм и услышав проповедь о Блаженствах, он решил посвятить свою жизнь служению Господу.

Симеон поступил в монастырь и несколько лет провел в суровых аскетических практиках. Позже он поселился в пустыне, сначала жил в пещере, а затем на столбе, что дало ему прозвище "Столбник". В течение 37 лет на столбе он молился и постился, снискав славу как святой, исцеляющий душевные и телесные недуги.

Его мать, святая Марфа, была христианкой из Антиохии и поддерживала сына в его духовных поисках. После того, как Симеон покинул родительский дом, Марфа два года искала его, но наконец приняла его выбор и продолжала молиться за него.

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • думать о плохом и жаловаться на жизнь.
  • Не следует злословить, ругаться.
  • подметать или пылесосить.

Также не рекомендуется в этот день выходить за порог дома и начинать важные поездки. Они точно кончатся плохо.

Народные приметы и традиции 1 сентября

  • утром пасмурно – до дождливой осени;
  • мухи начали сильно кусаться – погода испортится;
  • гуси улетают уже в теплые края – зима придет рано;
  • теплая погода в теплую зиму.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Семен, Марфа, Наталья, Татьяна .

За гороскопом люди, родившиеся завтра – Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День знаний в Украине
  • День украинского предпринимателя
  • Всемирный день написания писем
  • День рождения осени
  • День японских дельфинов.

Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.

Также читайте как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовест", Википедия.

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