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Яке свято завтра: прикмети і заборони 1 вересня

Субота 31 серпня 2024 22:45
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Яке свято завтра: прикмети і заборони 1 вересня Церковне свято 1 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято 1 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Симеона Стовпника і матері його за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

1 вересня в церковному календарі відзначається пам'ять святого преподобного Симеона Стовпника та його матері. Симеон народився наприкінці IV століття в Каппадокії (сучасна Туреччина) у благочестивій родині християн Сусотіона та Марфи. У віці 13 років, відвідавши храм і почувши проповідь про Блаженства, він вирішив присвятити своє життя служінню Господу.

Симеон вступив до монастиря і кілька років провів у суворих аскетичних практиках. Пізніше він оселився в пустелі, спочатку жив у печері, а потім на стовпі, що дало йому прізвисько "Стовпник". Протягом 37 років на стовпі він молився і постував, здобувши славу як святий, який зцілює душевні та тілесні недуги.

Його мати, свята Марфа, була християнкою з Антіохії і підтримувала сина в його духовних пошуках. Після того, як Симеон покинув батьківський дім, Марфа два роки шукала його, але врешті-решт прийняла його вибір і продовжувала молитися за нього.

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

  • думати про погане та скаржитися на життя.
  • Не слід злословити, лаятися.
  • підмітати або пилососити.

Також не рекомендується цього дня виходити за поріг будинку та починати важливі подорожі. Вони точно закінчаться погано.

Народні прикмети і традиції 1 вересня

  • вранці похмуро - до дощової осені;
  • мухи почали сильно кусатися - погода зіпсується;
  • гуси відлітають вже в теплі краї - зима прийде рано;
  • тепла погода до теплої зими.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День знань в Україні
  • День українського підприємця
  • Всесвітній день написання листів
  • День народження осені
  • День японських дельфінів.

Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.

Також читайте як молитися за упокій коханої кішки або собаки і чи не гріх це.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.

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