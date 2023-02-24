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Какой праздник отмечает церковь 24 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

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Пятница 24 февраля 2023 06:02
Какой праздник отмечает церковь 24 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

Православные верующие почитают 24 февраля память священномученика Власия, епископа Севастийского. В народе этот день называли Коровьим и соблюдали ряд норм и запретов.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – читайте ниже в материале Styler.

Традиции этого дня

Власий жил на рубеже III и IV веков в Севастии (сейчас город в современной Турции). С ранних лет он был крайне благочестив и вел праведный образ жизни. Из-за этих качеств местные жители избрали его в епископы. Если верить легендам, к Власу выходили из леса дикие звери и также слетались птицы отовсюду. Он придавал им убежище и кормил.

На Руси этот день называли не только по имени святого, но и "коровьим праздником". Последнее название было связано с языческими традициями наших предков, на день поминовения святого Власия приходился и день народного календаря у славян, поэтому разные религиозные традиции смешались.

Считалось, что в этот день нужно угостить домашних животных чем-то вкусным, например, пышками с молочной кашей. Скот пригоняли к церкви, чтобы окропить святой водой и отслужить молебен. Поверье гласит, что это избавит их от болезней и принесет хороший удой. Если же хозяин не отдавал должного почтения животным, то его могли настигнуть большие неприятности в хозяйстве.

Главные приметы этого дня

  • Если на Власьев день выпало много снега, значит весна наступит рано;
  • Если на улице лежат снежные сугробы — вырастет много травы;
  • Если уже наступила оттепель — значит, холодных дней больше не будет;
  • Появление инея на деревьях сулит морозы.

Что нельзя делать в этот день

  • Без особой надобности не следует выходить из дома, чтобы беды не случилось.
  • Нельзя резать свинью и корову сегодня.
  • Нельзя рассказывать хороший сон, иначе он сбудется наоборот.

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