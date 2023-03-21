Какой праздник отмечает церковь 21 марта: почему этот день опасен, а у кого день ангела

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте в материале Styler.

Традиции этого дня

В народе 21 марта называли "Вербоносица". Называли этот день так потому, что уже начинает распускаться ива. А у наших предков это дерево наделялось немалой магической силой. Верили, если в этот день отпороть больного веточками ивы, то он скоро поправится, а здоровый не будет целый год болеть.

Наши предки считали, что с 21 марта начиналась настоящая весна. А еще было принято чествовать вербу – она как раз в это время начинала распускаться.

Приметы на 21 марта

веточки вербы несли домой, чтобы они изгнали все неприятности;

в этот день ни в коем случае нельзя сажать вербу;

быстрые облака и плывут высоко – к хорошей погоде;

прилетели жаворонки – к ранней и теплой весне.

Что сегодня нельзя делать

21 марта нельзя строить планы – вряд ли осуществятся;

Сегодня нельзя начинать серьезные дела – их удачного завершения ждать не стоит.

День ангела отмечают Афанасий, Владимир и Иван.