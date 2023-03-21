Яке свято відзначає церква 21 березня: чому цей день небезпечний, у кого день ангела

21 березня віруючими людьми вшановується преподобний Феофілакт сповідник. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою.

Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.

Традиції цього дня У народі 21 березня називали "Вербоносиця". Звали цей день так бо вже починає розпускатися верба. А у наших пращурів це дерево наділялося чималою магічною силою. Вірили, якщо у цей день відпороти хворого гілочками верби, то він скоро видужає, а здоровий не буде цілий рік хворіти. Наші пращури вважали, що з 21 березня починалася справжня весна. А ще було заведено вшановувати вербу - вона якраз у цей час починала розпускатися. Прикмети на 21 березня гілочки верби несли додому, щоб вони вигнали всі неприємності;

цього дня в жодному разі не можна садити вербу;

швидкі хмари і пливуть високо – на хорошу погоду;

прилетіли жайворонки – до ранньої та теплої весни. Що сьогодні не можна робити 21 березня не можна будувати плани – навряд чи здійсняться;

Сьогодні не можна розпочинати серйозні справи – їхнього вдалого завершення чекати не варто. День ангела відзначають Опанас, Володимир та Іван.