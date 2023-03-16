Какой праздник отмечает церковь 16 марта: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела
16 марта верующие чтят память святых мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска и Зинона.
Читайте в материале Styler, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
История праздника
Святой Евтропий жил в III-IV веках. Вместе со своим братом он был арестован в городе Амасии в Малой Азии, у берега Черного моря. По приказу императора Максимиана местный правитель Асклипиодот мучал и казнил христиан. Он подверг Евтропия изощренным пыткам в надежде, что тот отречется от своей веры.
Дважды его с братом предавали жестоким истязаниям. Оба раза по молитве Евтропия являлся Господь и останавливал мучителей. На третий раз Асклипиодот приказал привязать их к кольям и обливать горящей смолой. Но жижа, которая стекала с измученных тел, ошпаривала палачей. Глава города казнил братьев.
Наши предки посвящали этот день различным обрядам для задабривания Солнца-божества. И основные приметы дня связаны с солнцем. В старину люди выходили на свои земельные участки и пересекали их крест-накрест. Считалось, что такие действия воспринимаются небесным светилом как просьба помочь растопить снег.
Народные приметы
- Солнце в туман прячется – к дождю.
- Ветер за солнцем – к хорошей погоде.
- На закате солнце в облако уходит – на следующий день будет плохая погода.
- Синицы щебечут весело – будет тепло, а если грустно – холодно.
- Скворцы прилетели, значит, урожай зерна будет хорошим.
- После заката нельзя ни давать, ни брать в долг хлеб или деньги – долг не вернется.
- Если солнце село, то мусор выбрасывать из дома не нужно. Иначе можно достаток и благополучие из избы вынести.
Что нельзя делать сегодня
- После заката нельзя мусор выносить, иначе, согласно примете, свое счастье выбросишь.
- Нельзя брать и давать деньги в долг после захода солнца.
- Стоит также отказаться от прогулки в лес.
16 марта именины отмечают владельцы таких имен: Василиск, Евтропий, Зинон, Зоил, Клеоник, Марфа, Михаил.
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