Яке свято відзначає церква 16 березня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

Читайте у матеріалі Styler, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

історія свята

Святий Євтропій жив у ІІІ-ІV століттях. Разом зі своїм братом його було заарештовано у місті Амасії у Малій Азії, біля берега Чорного моря. За наказом імператора Максиміана місцевий правитель Аскліпіодот мучив і стратив християн. Він піддав Євтропія витонченим тортурам, сподіваючись, що той зречеться своєї віри.

Двічі його з братом зраджували жорстоким катуванням. Обидва рази молитвою Євтропія був Господь і зупиняв мучителів. На третій раз Аскліпіодот наказав прив'язати їх до кіл і обливати смолою, що горить. Але жижа, що стікала зі змучених тіл, ошпарювала катів. Глава міста стратив братів.

Наші пращури примітили, що наші пращури присвячували цей день різним обрядам для задобрення Сонця-божества. І основні прикмети дня пов'язані із сонцем. За старих часів люди виходили на свої земельні ділянки і перетинали їх хрест-навхрест. Вважалося, що такі дії сприймаються небесним світилом, як прохання допомогти розтопити сніг.

Народні прикмети

Сонце в туман ховається до дощу.

Вітер за сонцем – на хорошу погоду.

На заході сонця у хмару йде – наступного дня буде погана погода.

Синиці щебечуть весело – буде тепло, а якщо сумно – холодно.

Шпаки прилетіли, отже, урожай зерна буде добрим.

Після заходу сонця не можна ні давати, ні брати в борг хліб чи гроші – борг не повернеться.

Якщо сонце село, сміття викидати з дому не потрібно. Інакше можна достаток та добробут із хати винести.

Що не можна робити сьогодні

Після заходу сонця не можна сміття виносити, інакше, згідно з прикметою, своє щастя викинеш.

Не можна брати і давати гроші у борг після заходу сонця.

Варто також відмовитися від прогулянки до лісу.

16 березня іменини відзначають власники таких імен: Василіск, Євтропій, Зінон, Зоїл, Клеонік, Марфа, Михайло.