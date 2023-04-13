Какой праздник отмечает церковь 13 апреля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

13 апреля верующие вспоминают святого Ипатия, который был епископом Гангры.
В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.
Святой Ипатий славился невероятными чудесами, молитвами, а также лечением людей, потерявших зрение. Ипатию традиционно молятся роженицы, чтобы не возникли осложнения, а молока оказалось достаточно для малыша. Кроме того, свои просьбы о детях Ипатию направляют и женщины, которые пока не могут родить малыша.
Не рекомендуется употреблять алкоголь, а также сажать новые растения. Наши предки верили, что они не приживутся и вскоре завянут.
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