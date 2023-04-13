Какой праздник отмечает церковь 13 апреля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

Традиции этого дня

Святой Ипатий славился невероятными чудесами, молитвами, а также лечением людей, потерявших зрение. Ипатию традиционно молятся роженицы, чтобы не возникли осложнения, а молока оказалось достаточно для малыша. Кроме того, свои просьбы о детях Ипатию направляют и женщины, которые пока не могут родить малыша.

Главные приметы на 13 апреля

Если у клена и березы выделялся сок – значит, потеплеет.

Если прилетевшие с юга птицы долгое время не щебетали – значит, холода еще продержатся.

Перелетные птицы стаями слетаются – весна будет дружной.

Чем облака прозрачнее, тем тише погода, но возможен и дождь.

Если березовый сок невкусный – урожай хлеба будет хороший.

Если светло и солнечно – грядет теплое лето.

Если с утра был дождик – лето обещало быть мокрым.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется употреблять алкоголь, а также сажать новые растения. Наши предки верили, что они не приживутся и вскоре завянут.

Если опасаетесь пожара и других бедствий, обязательно сожгите сегодня все старые вещи, которые остались в доме.

Именинники этого дня