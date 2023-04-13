Яке свято відзначає церква 13 квітня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

Традиції цього дня

Святий Іпатій славився неймовірними чудесами, молитвами, а також лікуванням людей, які втратили зір. Іпатію традиційно моляться породіллі, щоб не виникли ускладнення, а молока виявилося достатньо для малюка. Крім того, свої прохання про дітей Іпатію направляють і жінки, які поки що не можуть народити малюка.

Головні прикмети на 13 квітня

Якщо у клена та берези виділявся сік – отже, потеплішає.

Якщо птахи, що прилетіли з півдня, довгий час не щебетали – значить, холоди ще протримаються.

Перелітні птахи зграями злітаються – весна буде дружною.

Чим хмари прозоріші, тим тихіша погода, але можливий і дощ.

Якщо березовий сік несмачний – урожай хліба буде добрим.

Якщо світло і сонячно – настане тепле літо.

Якщо вранці був дощ – літо обіцяло бути мокрим.

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується вживати алкоголь, а також садити нові рослини. Наші пращури вірили, що вони не приживуться і незабаром зав'януть.

Якщо побоюєтеся пожежі та інших лих, обов'язково спаліть сьогодні всі старі речі, що залишились у будинку.

Іменинники цього дня