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Какой праздник отмечает церковь 13 апреля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

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Четверг 13 апреля 2023 06:01
Какой праздник отмечает церковь 13 апреля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

13 апреля верующие вспоминают святого Ипатия, который был епископом Гангры.

В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.

Традиции этого дня

Святой Ипатий славился невероятными чудесами, молитвами, а также лечением людей, потерявших зрение. Ипатию традиционно молятся роженицы, чтобы не возникли осложнения, а молока оказалось достаточно для малыша. Кроме того, свои просьбы о детях Ипатию направляют и женщины, которые пока не могут родить малыша.

Главные приметы на 13 апреля

  • Если у клена и березы выделялся сок – значит, потеплеет.
  • Если прилетевшие с юга птицы долгое время не щебетали – значит, холода еще продержатся.
  • Перелетные птицы стаями слетаются – весна будет дружной.
  • Чем облака прозрачнее, тем тише погода, но возможен и дождь.
  • Если березовый сок невкусный – урожай хлеба будет хороший.
  • Если светло и солнечно – грядет теплое лето.
  • Если с утра был дождик – лето обещало быть мокрым.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется употреблять алкоголь, а также сажать новые растения. Наши предки верили, что они не приживутся и вскоре завянут.

Если опасаетесь пожара и других бедствий, обязательно сожгите сегодня все старые вещи, которые остались в доме.

Именинники этого дня

  • Иоанна, Анна, Яков, Иван, Иннокентий.

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Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на Пасху в Украине.

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