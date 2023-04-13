Какой праздник отмечает церковь 13 апреля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела
13 апреля верующие вспоминают святого Ипатия, который был епископом Гангры.
В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.
Традиции этого дня
Святой Ипатий славился невероятными чудесами, молитвами, а также лечением людей, потерявших зрение. Ипатию традиционно молятся роженицы, чтобы не возникли осложнения, а молока оказалось достаточно для малыша. Кроме того, свои просьбы о детях Ипатию направляют и женщины, которые пока не могут родить малыша.
Главные приметы на 13 апреля
- Если у клена и березы выделялся сок – значит, потеплеет.
- Если прилетевшие с юга птицы долгое время не щебетали – значит, холода еще продержатся.
- Перелетные птицы стаями слетаются – весна будет дружной.
- Чем облака прозрачнее, тем тише погода, но возможен и дождь.
- Если березовый сок невкусный – урожай хлеба будет хороший.
- Если светло и солнечно – грядет теплое лето.
- Если с утра был дождик – лето обещало быть мокрым.
Что сегодня нельзя делать
Не рекомендуется употреблять алкоголь, а также сажать новые растения. Наши предки верили, что они не приживутся и вскоре завянут.
Если опасаетесь пожара и других бедствий, обязательно сожгите сегодня все старые вещи, которые остались в доме.
Именинники этого дня
- Иоанна, Анна, Яков, Иван, Иннокентий.
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