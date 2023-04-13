Яке свято відзначає церква 13 квітня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела
13 квітня віруючі згадують святого Іпатія, який був єпископом Гангри.
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети.
Традиції цього дня
Святий Іпатій славився неймовірними чудесами, молитвами, а також лікуванням людей, які втратили зір. Іпатію традиційно моляться породіллі, щоб не виникли ускладнення, а молока виявилося достатньо для малюка. Крім того, свої прохання про дітей Іпатію направляють і жінки, які поки що не можуть народити малюка.
Головні прикмети на 13 квітня
- Якщо у клена та берези виділявся сік – отже, потеплішає.
- Якщо птахи, що прилетіли з півдня, довгий час не щебетали – значить, холоди ще протримаються.
- Перелітні птахи зграями злітаються – весна буде дружною.
- Чим хмари прозоріші, тим тихіша погода, але можливий і дощ.
- Якщо березовий сік несмачний – урожай хліба буде добрим.
- Якщо світло і сонячно – настане тепле літо.
- Якщо вранці був дощ – літо обіцяло бути мокрим.
Що сьогодні не можна робити
Не рекомендується вживати алкоголь, а також садити нові рослини. Наші пращури вірили, що вони не приживуться і незабаром зав'януть.
Якщо побоюєтеся пожежі та інших лих, обов'язково спаліть сьогодні всі старі речі, що залишились у будинку.
Іменинники цього дня
- Іоанна, Ганна, Яків, Іван, Інокентій.
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