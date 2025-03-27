Праздник сегодня, 27 марта: что нельзя делать, приметы и традиции

27 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память мученицы Матроны Солунской. В народном календаре этот день называется Мотрона Настовица. До конца года остается 279 дней до конца года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 27 марта и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

Сегодня, 27 марта, в православном календаре чтят память святой Матроны. Она появилась на свет в III-IV веках в городе Фессалоники (Солунь, Солоники) и росла в набожной семье. С ранних лет девушка искренне верила в Бога, много молилась и посещала храм.

Матрона была служанкой жены известного военачальника Павтилы, которая исповедовала иудаизм и стремилась заставить ее отречься от христианства. Однако Матрона осталась непоколебимой в своей вере, за что подверглась жестоким побоям и была заключена в тюрьму. Несмотря на страшные пытки, она не отступила от христианства и погибла от рук своей хозяйки.

Мощи святой Матроны покоятся в храме, возведенном епископом Александром Солунским, и считается, что они до сих пор исцеляют больных и наполняют присутствующих благодатью.

Что нельзя делать 27 марта

В этот день следует воздержаться от любых косметических процедур, даже самых простых домашних, поскольку они могут привести к проблемам с кожей.

К запретам этого дня относятся ссоры, обиды, злость, грубые слова, несправедливые поступки и отказ в помощи тем, кто в ней нуждается. Особенно остерегаться следует конфликтов, ведь считается, что они могут оставить глубокий след в отношениях и длиться годами.

Поскольку продолжается Великий пост 2025 года, тем, кто его придерживается, в этот день следует практиковать сухоядение.

По народным верованиям, сегодня нельзя лениться и терять время зря. Считалось, что святая Матрона Солунская любила труд и почитала трудолюбивых женщин, поэтому в этот день следует быть особенно старательными во всех делах.

В день святой Матроны надо хорошо помолиться за хороший урожай (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 27 марта

В народном календаре этот день известен как праздник Матрены Настовицы. Его название происходит от традиции отбеливать ткани на снегу, который называли "настом".

Запрещено точить ножи, ходить на охоту и колоть дрова, поскольку считается, что это может навлечь несчастье.

Пожилым людям не следует смотреть в зеркало после захода солнца, ведь по поверью это может приблизить их смерть.

В этот день принято молиться за хороший урожай, прося у святой Матроны благословения для будущего сезона.

Если с утра выпал иней или стоит туман - год будет урожайным.

Безоблачное небо предвещает щедрый урожай ягод.

Высоко летающие птицы свидетельствуют о том, что дождя еще долго не будет.

Если днем тепло, то лето обещает быть жарким.

У кого День ангела 27 марта

27 марта День ангела отмечают

Александр

Иван

Макар

Павел.

Талисманом тех, кто родился 27 марта, считается соколиный глаз. Этот камень встречается нечасто, хотя и не относится к ценным минералам. С давних времен его считали сильным оберегом для целеустремленных и амбициозных людей.

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