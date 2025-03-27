Праздник сегодня, 27 марта: что нельзя делать, приметы и традиции
27 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память мученицы Матроны Солунской. В народном календаре этот день называется Мотрона Настовица. До конца года остается 279 дней до конца года.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 27 марта и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
Сегодня, 27 марта, в православном календаре чтят память святой Матроны. Она появилась на свет в III-IV веках в городе Фессалоники (Солунь, Солоники) и росла в набожной семье. С ранних лет девушка искренне верила в Бога, много молилась и посещала храм.
Матрона была служанкой жены известного военачальника Павтилы, которая исповедовала иудаизм и стремилась заставить ее отречься от христианства. Однако Матрона осталась непоколебимой в своей вере, за что подверглась жестоким побоям и была заключена в тюрьму. Несмотря на страшные пытки, она не отступила от христианства и погибла от рук своей хозяйки.
Мощи святой Матроны покоятся в храме, возведенном епископом Александром Солунским, и считается, что они до сих пор исцеляют больных и наполняют присутствующих благодатью.
Что нельзя делать 27 марта
В этот день следует воздержаться от любых косметических процедур, даже самых простых домашних, поскольку они могут привести к проблемам с кожей.
К запретам этого дня относятся ссоры, обиды, злость, грубые слова, несправедливые поступки и отказ в помощи тем, кто в ней нуждается. Особенно остерегаться следует конфликтов, ведь считается, что они могут оставить глубокий след в отношениях и длиться годами.
Поскольку продолжается Великий пост 2025 года, тем, кто его придерживается, в этот день следует практиковать сухоядение.
По народным верованиям, сегодня нельзя лениться и терять время зря. Считалось, что святая Матрона Солунская любила труд и почитала трудолюбивых женщин, поэтому в этот день следует быть особенно старательными во всех делах.
В день святой Матроны надо хорошо помолиться за хороший урожай (фото: Freepik.com)
Народные приметы и традиции 27 марта
В народном календаре этот день известен как праздник Матрены Настовицы. Его название происходит от традиции отбеливать ткани на снегу, который называли "настом".
Запрещено точить ножи, ходить на охоту и колоть дрова, поскольку считается, что это может навлечь несчастье.
Пожилым людям не следует смотреть в зеркало после захода солнца, ведь по поверью это может приблизить их смерть.
В этот день принято молиться за хороший урожай, прося у святой Матроны благословения для будущего сезона.
- Если с утра выпал иней или стоит туман - год будет урожайным.
- Безоблачное небо предвещает щедрый урожай ягод.
- Высоко летающие птицы свидетельствуют о том, что дождя еще долго не будет.
- Если днем тепло, то лето обещает быть жарким.
У кого День ангела 27 марта
27 марта День ангела отмечают
- Александр
- Иван
- Макар
- Павел.
Талисманом тех, кто родился 27 марта, считается соколиный глаз. Этот камень встречается нечасто, хотя и не относится к ценным минералам. С давних времен его считали сильным оберегом для целеустремленных и амбициозных людей.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.