Свято сьогодні, 27 березня: що не можна робити, прикмети та традиції

27 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять мучениці Матрони Солунської. У народному календарі цей день зветься Мотрона Настовиця. До кінця року залишається 279 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 27 березня та у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

Сьогодні, 27 березня, у православному календарі вшановують пам’ять святої Матрони. Вона з’явилася на світ у III–IV століттях у місті Фессалоніки (Солунь, Солоники) та зростала в побожній родині. З ранніх років дівчина щиро вірила в Бога, багато молилася та відвідувала храм.

Матрона була служницею дружини відомого воєначальника Павтіли, яка сповідувала юдаїзм і прагнула змусити її зректися християнства. Однак Матрона залишилася непохитною у своїй вірі, за що зазнала жорстоких побоїв і була ув’язнена. Попри страшні катування, вона не відступила від християнства й загинула від рук своєї господині.

Мощі святої Матрони покояться в храмі, зведеному єпископом Олександром Солунським, і вважається, що вони й досі зцілюють недужих та наповнюють присутніх благодаттю.

Що не можна робити 27 березня

У цей день слід утриматися від будь-яких косметичних процедур, навіть найпростіших домашніх, оскільки вони можуть призвести до проблем зі шкірою.

До заборон цього дня належать сварки, образи, злість, грубі слова, несправедливі вчинки та відмова у допомозі тим, хто її потребує. Особливо остерігатися слід конфліктів, адже вважається, що вони можуть залишити глибокий слід у стосунках і тривати роками.

Оскільки триває Великий піст 2025 року, тим, хто його дотримується, у цей день слід практикувати сухоїдіння.

За народними віруваннями, сьогодні не можна лінуватися та гаяти час даремно. Вважалося, що свята Матрона Солунська любила працю і шанувала працьовитих жінок, тому цього дня слід бути особливо старанними в усіх справах.

У день святої Матрони треба добре помолитися за гарний врожай (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 27 березня

У народному календарі цей день відомий як свято Мотрони Настовиці. Його назва походить від традиції вибілювати тканини на снігу, який називали "настом".

Заборонено точити ножі, ходити на полювання та колоти дрова, оскільки вважається, що це може накликати нещастя.

Літнім людям не слід дивитися у дзеркало після заходу сонця, адже за повір’ям це може наблизити їхню смерть.

Цього дня прийнято молитися за гарний урожай, просячи у святої Матрони благословення для майбутнього сезону.

Якщо зранку випав іній або стоїть туман - рік буде врожайним.

Безхмарне небо віщує щедрий урожай ягід.

Високо літаючі птахи свідчать про те, що дощу ще довго не буде.

Якщо вдень тепло, то літо обіцяє бути спекотним.

У кого День ангела 27 березня

27 березня День ангела відзначають

Олександр

Іван

Макар

Павло.

Талісманом тих, хто народився 27 березня, вважається соколине око. Цей камінь зустрічається нечасто, хоча й не належить до коштовних мінералів. З давніх часів його вважали сильним оберегом для цілеспрямованих та амбітних людей.

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